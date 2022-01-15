Breaking Defense: Оборонная промышленность России не переживет новых санкций США 3 15.01.2022, 15:45

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В США описали фатальные последствия введения новых санкций против РФ.

Российская оборонная промышленность может не пережить последствий введения новых санкций США, рассказывает американское издание Breaking Defense.

В публикации утверждается, что возможное введение Вашингтоном ограничений против Москвы в финансовой сфере «будет фатальным для российского оборонного сектора в области исследований и разработок, который остро нуждается в инвестициях для развития некоторых из своих новейших программ, таких как однодвигательный истребитель Су-75».

Другой трудностью, с которой, согласно изданию, могут столкнуться российские военно-промышленные компании, станет ограничение доступа к западным комплекующим и технологическому оборудованию. «Способность решать вопросы износа оборудования с каждым месяцем становится все более сложной задачей», — описывает Breaking Defense.

В январе американские конгрессмены-демократы представили проект новых санкции против России. Авторы предложили запретить операции с первичным и вторичным госдолгом России, ввести ограничения против банковского сектора России и газопровода «Северный поток-2». Рассматривается и введение санкций лично против президента России Владимира Путина и других высших лиц страны.

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