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Объединенные правые силы сохраняют лидерство среди польских политических сил

  • 15.01.2022, 16:12
Объединенные правые силы сохраняют лидерство среди польских политических сил

Опрос.

Если бы парламентские выборы в Польше состоялись в январе, Объединенные правые силы — «Право и справедливость» вместе с «Солидарной Польшей» и Республиканской партией могли бы рассчитывать на 29% голосов избирателей. «Гражданская коалиция» получила бы 18% голосов, «Польша 2050» — 12% и Конфедерация — 5%. Таковы результаты опроса фонда «Центр изучения общественного мнения». Левые силы и Польская крестьянская партия получили бы по 3% и не вошли бы в Сейм, передает «Радио Польша».

По сравнению с началом декабря правящая партия потеряла 2%, но у нее столько же сторонников, сколько и в ноябре. «Гражданская коалиция» набрала на 4% голосов избирателей больше, чем в начале декабря, но столько же, сколько и в ноябре. «Польша 2050» и «Конфедерация» утратили по 2% по сравнению с декабрем.

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