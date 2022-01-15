В России уничтожили 50 тонн свежего перца и винограда из Беларуси 5 15.01.2022, 16:16

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Груз перемещался в обход фитосанитарных постов.

На свалке в российском Себеже 13 января было уничтожено почти 50 тонн свежего перца и винограда, привезенных из Беларуси, сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Три грузовика с овощами и фруктами были задержаны ранее при проведении оперативных мероприятий сотрудниками Псковской таможни. Груз перемещался в обход фитосанитарных постов на территорию России.

Сотрудники Россельхознадзора осмотрели груз и нашли две партии свежего перца и одну партию винограда, на маркировочных этикетках которых в качестве стран происхождения были указаны Иран и Турция. Фитосанитарные сертификаты и иные товаросопроводительные документы представлены не были, утверждают в Россельхознадзоре.

По факту выявленных нарушений в отношении представителей владельцев грузов возбуждены дела об административных правонарушениях.

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