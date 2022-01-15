Порошенко подтвердил свое возвращение в Украину 4 15.01.2022, 17:06

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Пятый президент Украины записал видеообращение.

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что в понедельник, 17 января, возвращается в Украину. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

"Господин Зеленский, для вас плохая новость: 17 января в 09:10 рейсом из Варшавы я возвращаюсь в Украину. Конечно, не для того чтобы защищаться от вас, вы того не стоите. А для того чтобы защищать Украину", - в частности сказал Порошенко.

Порошенко сравнил события в Казахстане с вторжением СССР в Венгрию и Чехословакию.

Пятый президент заявил, что Украина сегодня должна защититься как от военного вторжения, так и от влияния России и нуждается в решительных и совместных действиях.

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