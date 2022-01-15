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На деревьях в Заводском районе Минска появились БЧБ-ленточки

  • 15.01.2022, 17:17
  • 3,580
На деревьях в Заводском районе Минска появились БЧБ-ленточки

Полезут ли на деревья срезать ленточки Эйсомнт, Басков и Шакута?

На деревьях в Заводском районе Минска появились БЧБ-ленточки. Несколько фото прислали в редакцию «Еврорадио» читатели.

Полтора года назад, в когда массовые протесты еще не были подавлены, ленточки бело-красно-белых цветов часто появлялись в самых разных местах по всей Беларуси.

Срезать ленточки ездило по дворам бандформирование в составе Натальи Эйсмонт, Дмитрия Баскова и Дмитрия Шакуты.

Теперь подобные акции проходят внутри Беларуси крайне редко.

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