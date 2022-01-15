В Ингушетии ответили на ультиматум Кадырова о трех днях 15.01.2022, 17:27

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Главе Чечни выдвинули три претензии.

Сопредседатель ингушской общественной организации «Мехк-Кхел» Сараджин Султыгов в обращении к главе Чечни Рамзану Кадырову выдвинул три претензии, касающиеся народа Ингушетии. Обращение Султыгова на ингушском языке опубликовано в YouTube-канале организации, выдержки на русском языке приводит ингушское издание «Фортанга». Таким образом Султыгов ответил на ультиматум Кадырова, в котором тот дал ингушам три дня на предъявление ему обвинений. В противном случае глава Чечни пообещал сполна спросить с тех, кто пытается его очернить, передает РБК.

Первая претензия Султыгова касалась территориальных споров и определения границы между Чечней и Ингушетией. «Посадите комиссии с обеих сторон по земельному вопросу, позвольте им поработать. Если же такой возможности нет, сообщите нам об этом <...> Вот одна аргументированная претензия. Отойти на исходную, определить границу по всему периметру <...>», — заявил сопредседатель «Мехк-Кхела».

Споры о границе между Чечней и Ингушетией длятся со времени распада СССР, до этого республики входили в единую Чечено-Ингушскую АССР. В начале 2010-х специальная комиссия решила передать Чечне часть Сунженского района Ингушетии, а Ингушетии — часть Надтеречного района Чечни. В сентябре 2018 года Кадыров и тогдашний глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о границе.

В ноябре 2021 года между представителями чеченского и ингушского народов снова возник территориальный спор из-за строительных работ, которые проводил «Чеченавтодор» на границе республик. После появления информации о работах Кадыров заявил о необходимости «остановить кучку провокаторов, которые пытаются разыграть националистическую карту». Он отметил, что вопрос о границе закрыт раз и навсегда, и соответствует закону.

В своем обращении общественник Сараджин Султыгов также попросил главу Чечни повлиять на чеченских чиновников с тем, чтобы они не допускали «нелицеприятных выражений» в адрес ингушского народа. «Вы говорите про братские отношения. Берегите это братство, чтобы это было не в одностороннем порядке. Сделайте нам на встречу один шаг, мы сделаем вам три шага», — подчеркнул он.

Третьей претензией сопредседателя «Мехк-Кхела» стали действия чеченских властей по отношению к ингушским беженцам, проживавшим в Грозном во время военной кампании и стоящим на учете. «Под разными предлогами их убирают с этого учета, ставят снова на очередь, перебрасывают назад. Не допускайте этого», — заявил Султыгов.

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