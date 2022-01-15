В Беларуси ветер ослабнет 16 января 15.01.2022, 17:58

Прогноз погоды на воскресенье.

В Беларуси 16 января ветер несколько ослабнет, будет облачно с прояснениями, на дорогах сохранится гололедица, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет преимущественно без осадков, лишь днем по северо-западу пройдет небольшой снег, мокрый снег, местами слабый гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

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