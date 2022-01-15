закрыть
15 января 2022, суббота, 18:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Политолог: Все видят, что вождь невменяемый и тяжело болен

  • 15.01.2022, 18:12
  • 3,308
Политолог: Все видят, что вождь невменяемый и тяжело болен
Фото: Delfi

Об уроках дворцового переворота.

Недовольных в ближнем круге становится больше. Денег нет даже на кофе в кабинет, санкции, перспектив никаких. Система как в 37-м пожирает своих. Воронок каждое утро забирает вчерашних соратников, пишет в своем телеграм-канале политолог Дмитрий Болкунец.

Ближний круг шепчется вдали от кабинетов. Все видят, что вождь невменяемый и тяжело болен. В любой момент может понадобится лафет, задрапированный красно-зелёной тканью. Он уйдет, а никто не хочет отвечать за то, что натворили. Формула «кровью замазаны» уже не так цепляет. Особы приближенные к телу думают как получить «индульгенцию». Кто избавит от диктатора, тот имеет гарантированные шансы вписать своё имя в историю. И орден именной дадут «Национальный герой Беларуси». К награде положена премия — 11 млн евро. Внимательно следим, кто же первый из ближнего круга получит лавры: медики или силовики?

Но это не единственный вариант.

Процесс идёт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сплошные хрипы
Сплошные хрипы Ирина Халип
Эффект елбасы
Эффект елбасы Владимир Халип
На всей постсоветской территории зреют революции
На всей постсоветской территории зреют революции Андрей Санников
Урок казахского: с чего началась революция
Урок казахского: с чего началась революция Артем Черников