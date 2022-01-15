Политолог: Все видят, что вождь невменяемый и тяжело болен 15.01.2022, 18:12

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Фото: Delfi

Об уроках дворцового переворота.

Недовольных в ближнем круге становится больше. Денег нет даже на кофе в кабинет, санкции, перспектив никаких. Система как в 37-м пожирает своих. Воронок каждое утро забирает вчерашних соратников, пишет в своем телеграм-канале политолог Дмитрий Болкунец.

Ближний круг шепчется вдали от кабинетов. Все видят, что вождь невменяемый и тяжело болен. В любой момент может понадобится лафет, задрапированный красно-зелёной тканью. Он уйдет, а никто не хочет отвечать за то, что натворили. Формула «кровью замазаны» уже не так цепляет. Особы приближенные к телу думают как получить «индульгенцию». Кто избавит от диктатора, тот имеет гарантированные шансы вписать своё имя в историю. И орден именной дадут «Национальный герой Беларуси». К награде положена премия — 11 млн евро. Внимательно следим, кто же первый из ближнего круга получит лавры: медики или силовики?

Но это не единственный вариант.

Процесс идёт.

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