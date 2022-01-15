Белорусские биатлонисты завоевали первую медаль в мужской эстафете за 16 лет

Белорусские биатлонисты завоевали первую медаль в мужской эстафете за 16 лет4
- 15.01.2022, 18:54
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Белорусы выиграли бронзовую медаль.
Мужская сборная Беларуси в составе Никиты Лобастова, Дмитрия Лазовского, Максима Воробья и Антона Смольского выиграла бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Рупольдинге, передает «Трибуна».
Эта награда стала первой с 2006 года на этапах Кубка мира для мужской команды.
В 2006-м году на этапе Кубка мира в Оберхофе белорусы Алексей Айдаров, Сергей Новиков, Владимир Драчев и Олег Рыженков также завоевали бронзовую награду, уступив немцам и россиянам.
В этом сезоне белорусы дважды становились 6-ми в эстафете – в Эстерсунде и Хохфильцене.