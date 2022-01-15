Белорусские биатлонисты завоевали первую медаль в мужской эстафете за 16 лет 4 15.01.2022, 18:54

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Белорусы выиграли бронзовую медаль.

Мужская сборная Беларуси в составе Никиты Лобастова, Дмитрия Лазовского, Максима Воробья и Антона Смольского выиграла бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Рупольдинге, передает «Трибуна».

Эта награда стала первой с 2006 года на этапах Кубка мира для мужской команды.

В 2006-м году на этапе Кубка мира в Оберхофе белорусы Алексей Айдаров, Сергей Новиков, Владимир Драчев и Олег Рыженков также завоевали бронзовую награду, уступив немцам и россиянам.

В этом сезоне белорусы дважды становились 6-ми в эстафете – в Эстерсунде и Хохфильцене.

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