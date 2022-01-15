Исследование: Оптимизм — ключевой компонент долголетия 6 15.01.2022, 19:01

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Как оптимизм поможет вам жить дольше?

Концентрация внимания на положительных сторонах жизни стала темой исследования, посвященного ключевому компоненту долголетия: оптимизму. Оптимизм не означает игнорирование жизненных стрессовых факторов. Но когда случаются негативные вещи, оптимистично настроенные люди реже обвиняют себя и чаще рассматривают препятствия как нечто временное, пытаясь даже в проблемах искать положительную сторону. Оптимисты также верят, что контролируют свою судьбу и могут улучшить будущее, пишет CNN.

Новое исследование показало, что мужчины и женщины с самым высоким уровнем оптимизма имели в среднем на 11-15% более длительную продолжительность жизни, чем те, кто мыслил пессимистично. Оптимисты также имели самые большие шансы дожить до 85 лет и старше.

Подобная тенденция сохраняется, даже если учитывать такие факторы, как социально-экономический статус, состояние здоровья, депрессию, курение, социальную активность, неправильное питание и употребление алкоголя.

«Это было первое исследование, рассматривавшее влияние оптимизма на долголетие», – сказала автор работы Левина Ли из Медицинской школы Бостонского университета.

Исследование также свидетельствует, что женщины с высоким уровнем оптимизма имели на 1,5 больше шансов дожить до 85 лет. Мужчины с высоким уровнем оптимизма имели на 1,7 больше шансов дожить до этого возраста. Все расчеты оставались неизменными даже после учета общего состояния здоровья людей.

Как оптимизм поможет вам жить дольше?

«Оптимистичные люди, как правило, имеют цели и уверенность в их реализации. Цели могут включать здоровые привычки, способствующие продлению жизни», — говорит Ли.

«Предыдущие исследования выявили прямую связь между оптимизмом и режимом правильного питания и физических тренировок, а также лучшим состоянием здоровья сердца, более крепкой иммунной системой и меньшим риском смерти», – сказал нейробиолог Ричард Дэвидсон.

«Я вспомнил бы и другие положительные свойства оптимизма, такие как внимательность, сострадание, доброта и цель в жизни», – добавил Дэвидсон.

Хотите стать более оптимистичным?

Исследования, в которых участвовали близнецы, показали, что только около 25% оптимизма «запрограммировано генами». Остальное зависит от индивидуальной природы человека и от того, как он реагирует на трудные ситуации.

Если вы склонны болезненно реагировать на стресс, не стоит волноваться, говорят психологи. Оказывается, вы действительно можете «натренировать свой мозг», чтобы он стал склонен к более положительному настроению.

«Существуют исследования, указывающие на то, что оптимизм можно повысить или воспитывать с помощью определенных видов тренировок. Развитие оптимизма и позитивного настроения может улучшить общее состояние здоровья, а также повысить продолжительность жизни», – отмечает Дэвидсон.

Исследователи изучали поведение тибетских монахов и увидели поразительные результаты: десятки тысяч часов медитации навсегда изменили структуру и функции их мозга.

Но вам не нужно посвящать свою жизнь медитации, чтобы увидеть перемены, уверяет Дэвидсон. Он указал на результаты исследования состояния людей, никогда ранее не занимавшихся медитацией.

Используя измерения функций и структуры мозга, Дэвидсон обнаружил, что медитации в течение двух недель по 30 минут в день достаточно, чтобы вызвать заметные изменения в мозге.

«Когда людей учат подобным "умственным упражнениям", это фактически изменяет функции и структуру их мозга таким образом, что, по нашему мнению, поддерживает соответствующие положительные качества», - сказал Дэвидсон.

Тренировка оптимизма

Есть «умственные упражнения», которые может делать каждый, чтоб воспитать оптимистическое мировоззрение.

Представьте «лучшую версию себя»

Один из самых эффективных способов повышения оптимизма называется методом «Лучшая версия себя». Такой подход предполагает представить себя в будущем, где вы добились поставленных жизненных целей, а все ваши проблемы были решены.

Одна из техник, например, состоит в том, чтобы написать о своем будущем, где вы добились всего, чего хотели. Затем потратить пять минут на представление этой реальности. Практикуя подобные методы ежедневно, вы можете улучшить настроение.

В исследовании 2011 года студенты выполняли упражнение «Лучшая версия себя» в течение восьми недель. Результаты показали улучшение самочувствия участников исследования.

Ведите «дневник позитивных моментов»

Многие могут легко перечислить множество негативных вещей, которые случаются с ними каждый день. Но вопрос о позитивных моментах часто вызывает трудности. Вот почему дневник, в котором вы перечисляете свой положительный опыт, может помочь сформировать ваше мировоззрение.

Благодарность

Уделяя несколько минут каждый день, чтобы записывать вещи, за которые вы благодарны, вы сможете улучшить взгляд на жизнь. Ряд исследований показал, что «практика благодарности» расширяет навыки положительного мышления и повышает оптимизм.

Внимательность

Одно из любимых упражнений Дэвидсона на внимательность развивает чувство благодарности.

«Просто вспомните людей, которые есть в вашей жизни, от которых вы получили помощь и поддержку», – сказал Дэвидсон.

«Вы можете тратить на это одну минуту каждое утро и каждый вечер. Это то, что будет способствовать оптимистическому настрою относительно будущего», — добавил он.

Как и физические упражнения, все эти техники следует практиковать на регулярной основе, чтобы поддерживать положительное мировоззрение в хорошей форме. Усилия определенно стоят того, говорят психологи.

Во время войны во Вьетнаме вице-адмирал ВМС США Джеймс Стокдейл, который больше семи лет находился в тюрьме в Северном Вьетнаме, заметил интересную тенденцию среди заключенных. Некоторые из них сильно страдали, другие — относительно легко терпели жесткие условия. Легче было тем, кто сохранял надежду и пытался настраиваться на оптимизм. Подобную «модель» можно заметить и во время пандемии COVID-19, которая медленно трансформировалась из временных неудобств в новый образ жизни.