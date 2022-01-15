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«Незыгарь»: Лукашенко видит в Грызлове угрозу

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  • 15.01.2022, 19:15
  • 22,514
«Незыгарь»: Лукашенко видит в Грызлове угрозу

Решение принять Грызлова в Минске в качестве посла запоздало.

Решение Лукашенко принять Грызлова в Минске в качестве посла запоздало в календаре «союзнических» отношений, пишет близкий к Кремлю телеграм-канал «Незыгарь».

Москва хотела завершить процедуру до Нового года, но Лукашенко вопрос откладывал. «Проблема не в том, что Лукашенко видит в Грызлове угрозу. Новый посол это скорее более оптимальный механизм общения с российским Совбезом и доверенный контакт с Патрушевым. Но как всегда Минску надо торговаться»,- говорит источник.

Такой расторговкой стал вопрос экспорта белорусских калийных удобрений. Литовский транзит столь любимый Лукашенко и его бизнесменами становится слишком затратным с погружением во множество серых схем и потерей значительного количества прибыли. Россия должна помочь - таков был сигнал белорусской стороны. Москва помочь согласилась, правда в качестве консультанта выбрала снова ненавистного Лукашенко Мазепина.

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