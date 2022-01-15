В Борисове задержали повара местной школы 31 15.01.2022, 19:36

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Она выносила из столовой продукты.

В Борисове за хищение продуктов задержали повара одной из школ — женщина выходила из учреждения с полуфабрикатами в ручной клади, также у нее дома обнаружили другие краденые продукты. Об этом сообщает МВД Беларуси в своем Телеграм-канале.

Сообщается, что местный отдел охраны и сотрудники ОБЭП РУВД проводили рейд, в ходе которого пресекли попытку кражи продуктов из пищеблока одной из городских школ. Женщину задержали, когда она выходила из учреждения. В ее ручной клади нашли мясные и рыбные полуфабрикаты общим весом более 30 кг.

Позже установили, что 47-летняя работница «систематически обогащалась подобным способом». У нее дома нашли 94 кг сахара и 24 кг муки, 45 л подсолнечного масла, 120 пачек панировочных сухарей.

Помимо этого, как у жительницы Борисова изъяли 5 л самогона, а также 50 л браги и аппарат для производства спиртного.

Действиям задержанной будет дана правовая оценка, отмечают в ведомстве.

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