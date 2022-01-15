Февраль 1953 3 Андрей Пионтковский

15.01.2022, 20:02

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Сталин прочел послание лауреата Сталинской премии мира, задумался на секунду, простудился и умер.

Разнузданно ястребиный текст Суслова "Следует честно объявить, что Россия и НАТО противники" – отчаянная попытка "партии мира" предотвратить в последний момент катастрофу, заговорить ястребов и прежде всего Ястреба, заболтать их на их же языке. Задуман он ради одного 25 кадра, который должен войти в подсознание сатрапов за десертом:

"Вариант гипотетического вторжения России на Украину в ответ на отказ США и НАТО уважать российские "красные линии", о котором постоянно говорят на Западе, действительно представляется абсурдным и контрпродуктивным: он не уменьшит безопасность США и их союзников (они в любом случае не будут воевать с Россией из-за Украины), но лишь еще более консолидирует против России".

Поразительно напоминает знаменитое письмо Эренбурга Сталину в феврале 1953 года:

"Дорогой Иосиф Виссарионович! Преступления мирового сионизма безмерны. Если Вы мне скажете, я немедленно подпишу подготовленное коллегами письмо с требованием массовой депортации евреев. Но не задуматься ли нам с Вами на секунду, не принесет ли эта справедливая мера определенный вред нашему Великому Делу, не консолидирует ли она еще более поджигателей войны против СССР. Так мои друзья Луи Арагон и Эльза Триоле уже обеспокоены, не потеряет ли французская компартия на ближайших выборах несколько процентов голосов".

Сталин прочел послание лауреата Сталинской премии мира, задумался на секунду, простудился и умер.

Миллионы советских евреев были спасены.

Андрей Пионтковский, kasparov.ru

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