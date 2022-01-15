В Конгрессе США выпустили заявление к годовщине ареста Навального 2 15.01.2022, 20:13

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Путин увидел серьезную угрозу для своей власти.

Представители Хельсинкской комиссии Конгресса США выступили с заявлением в преддверии годовщины ареста Алексея Навального 17 января. Высказывания политиков опубликованы пресс-службой комиссии в пятницу, 14 января, передает DW.

Как указал сопредседатель комиссии конгрессмен Стивен Коэн, "Путин не пошел бы на то, чтобы посадить Алексея Навального в тюрьму, если бы не видел серьезной угрозы своей власти". По словам политика, российский оппозиционер и его команда сыграли важную роль в раскрытии "незаконно нажитых доходов Путина и его приближенных" и "являются мишенью".

В свою очередь сенатор Бенджамин Кардин назвал тюремное заключение Навального "несправедливым", отметив, что за прошедший год Кремль с удвоенной силой взялся за "абсурдное преследование" антикоррупционных организаций оппозиционера, посчитав их "экстремистскими". США, "несмотря на попытки Кремля вытеснить Алексея Навального из поля зрения общественности и помешать ему бросить вызов Путину", не перестанут призывать к освобождению оппозиционного политика, указал сенатор Джо Уилсон. "Россияне, бросающие вызов Путину, не должны бояться за свою безопасность в собственной стране", - подчеркнул он.

Конгрессмены: Навальному грозят новые сроки

Пресс-служба Хельсинкской комиссии напомнила, что Алексей Навальный был арестован 17 января 2021 года, когда вернулся в Москву из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". В феврале российский суд заменил политику условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. За этим последовало признание Фонда борьбы с коррупцией и региональных штабов Навального "экстремистскими" организациями.

В сентябре Следственный комитет России открыл уголовное дело о создании "экстремистского сообщества" в отношении уже находящегося в колонии оппозиционера и его ближайших сторонников. "В сочетании с другими текущими уголовными расследованиями это может привести к дополнительным тюремным срокам для Навального и угрожать связанным с его организациями лицам, многие из которых были вынуждены бежать из России", - отмечается в документе.

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