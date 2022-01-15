«Последние видео с Лукашенко напоминают последние дни побитого Гитлера» 15.01.2022, 20:47

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Что белорусы пишут о хрипящем диктаторе.

11 января Лукашенко сообщил, что заболел Covid-19. Пресс-служба диктатора последние дни публикует видео, на которых Лукашенко еле разговаривает. Голос его то охрипший, то осипший.

Charter97.org приводит комментарии читателей о заболевшем Лукашенко.

«Подкосило его нехило, с трудом говорит. Сутки карательный отряд держали, приводя Синепала в чувства, чтобы показуху снять. Ох и клоунада».

«Последние видео с Лукашенко напоминают последние дни побитого Гитлера, когда он сильно потрепанный надеялся на чудо, проходя перед шеренгой гитлерюгенда. Только это колхозное и предельно наглое существо. Сказать, что белорусские силовики просто половые тряпки у полоумного маньяка, ничего не сказать. Из-за их шкурности жизнь десятков тысяч белорусских семей разрушена, жизни миллионов пошли насмарку. Будущее страны мрачно и туманно. И всё из-за невероятной трусости тех, чья обязанность служить народу».

«Его под руки к этой трибунке волокли, очевидцы сказали. А на предыдущем выступлении, когда он что-то хрипел на мове, у него кисти рук были настолько белые, что у живого человека так не бывает. Любой медик подтвердит, что это очень плохой признак, это сильное нарушение кровообращения. То, что он всё-таки показывается на публике – это всего лишь иллюзия благополучия. Ну не может человек так сильно постареть всего за два года при отличной медицине и отсутствия серьезных проблем!»

«В любой момент может понадобится лафет, задрапированный красно-зелёной тканью. Ладно, лафет. А где хоронить его будет его окружение? Вот тут заминочка у них появится. Если на кладбище, то охрану круглосуточную надо выставлять. Раскопают. Или Массандра уже заготовила место во дворце? Мрамором уже выложила».

«Здоровых в таком возрасте не бывает. Есть недообследованные».

«Вглядитесь внимательно в его лицо, там полная медицинская энциклопедия. В 67,5 лет люди так не выглядят, только отягощенные букетом болезней. И никакая длительная реанимация не способна удержать «душу» в тлеющем , разлагающемся теле. А о деятельности мозга и не приходится говорить».

«Это ещё заштукатуренная и подкрашенная, гниющая внутри туша. По генетике, он в обычном быту уже не жил бы. Просто пользуется современной передовой мед-поддержкой. А здоровье его уже исчерпалось, тем более под стрессами от удержания власти, это больше разрушает организм, над всякими там возможными и доступными поддержками здоровья».

«Все это от страха за неотвратимое наказание за содеянное .Будет и в нашей стране праздник!»

«Погасшие и опухшие глаза, обиженность на всех и вся. Печальное зрелище, и никакой пудрой с косметикой это не скроешь, светоэффектами это тоже не спрячешь. Старый, больной и изможденный старик. Синими пальцами держится за власть как алкаш за стакан. Скоро помрет от передозировки, а все равно не может остановиться. Б-р-р».

Напомним, в конце июля 2020 года Лукашенко уже болел коронавирусом. Тогда узурпатор сообщил, что перенес коронавирус «на ногах».

Диктатор демонстративно отказывается признавать опасность коронавируса и обвиняет умерших инфицированных в пренебрежении своим здоровьем. Он советовал спасаться от инфекции работой в поле («трактор всех вылечит»), употреблением разбавленного спирта, занятиями зимними видами спорта, посещением бани, вдыханием дыма от костра и тому подобным.

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