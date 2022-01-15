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На побережье Японии обрушилось цунами

  • 15.01.2022, 20:59
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На побережье Японии обрушилось цунами

Цунами вызвано извержением подводного вулкана.

Цунами, вызванное извержением подводного вулкана, обрушилось на побережье Японии. Цунами высотой 1,2 метра было подтверждено на островах Амами и Токара с возможностью того, что волны достигнут 3 метров.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Japan Times.

На островах Амами и Токара действовало предупреждение о цунами, в то время как на всем тихоокеанском побережье Японии и в некоторых районах, выходящих к Японскому морю, действовало менее строгое предупреждение о цунами.

Приход волн цунами был подтвержден в районах вдоль побережья от Хоккайдо до Окинавы.

Японское метеорологическое агентство заявило, что существует вероятность незначительного изменения уровня моря, но исключало возможность возникновения разрушительного цунами.

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