За кибератакой на Украину стоят хакеры, связанные с разведкой Беларуси 2 15.01.2022, 22:02

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Об этом заявили в СНБО Украины.

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Демедюк заявил, что за масштабной кибератакой на Украину стоит хакерская группа, связанная с белорусской разведкой. По его словам, белорусские хакеры использовали вредоносное программное обеспечение, похожее на то, которое использовала группа, связанная с разведкой РФ.

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, за хакерскую атаку ответственна группа, известная как UNC1151, и что она была прикрытием для более разрушительных действий за кулисами.

«Порча сайтов была лишь прикрытием для более разрушительных действий, которые происходили за кулисами и последствия которых мы ощутим в ближайшем будущем», - заявил Демедюк.

Напомним, в ночь на 14 января была совершена крупнейшая за четыре года кибератака на Украину, она «положила» ряд правительственных сайтов, а также портал государственных услуг «Дия».

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