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Евростат: Авиапутешествия в ЕС быстро восстанавливаются

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  • 15.01.2022, 22:40
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Евростат: Авиапутешествия в ЕС быстро восстанавливаются

Рост на 130%.

Количество коммерческих рейсов в ЕС выросло на 130% по сравнению с декабрем 2020 года. В то же время число перелетов все еще на 24% ниже уровня до пандемии, сообщает Schengenvisainfo.com.

По данным Евростата, в ЕС за декабрь 2021 года было совершено 383 720 коммерческих рейсов. Это на 129,7% больше, чем в декабре 2020 года, когда было выполнено 166 990 рейсов, и на 24% меньше, чем в декабре 2019 года (504 270).

В 2021 году авиатранспортная отрасль постепенно росла, причем больше всего пострадали первые месяцы 2021 года, поскольку объем воздушных перевозок в январе 2021-го был на 68% ниже, чем в том же месяце 2019 года, феврале (-73%), марте (-71%) и апреле (-70%).

“В первые месяцы 2021 года авиасообщение практически не восстановилось. Однако уже в мае ситуация изменилась к лучшему, поскольку было забронировано больше рейсов, в основном из-за приближения летнего сезона”, — пишет издание.

В сентябре количество рейсов немного сократилось (-33%), но в остальные месяцы их количество уже не опускалось ниже 30% от уровня до пандемии и введения ограничений. В апреле 2020 года в Европе наблюдались самые низкие показатели по числу рейсов с начала пандемии: их было на 91% меньше по сравнению с тем же периодом 2019 года.

В каких странах ЕС рейсов оказалось меньше всего

В Евростате также определили страны, где коммерческих перелетов было меньше всего. Так, в Хорватии снижение составило 6% по сравнению с декабрем 2019 года. В Греции этот показатель оказался на уровне 8%, а на Кипре - 9%.

Количество рейсов сократилось более чем на 40% только в Чехии и Австрии (в обеих странах показатель составил -41%), в то время как в остальных странах ЕС дефицит составил менее трети.

Быстрее всего восстановилась Греция, достигнув 29% от показателей коммерческих рейсов в 2019 году, за ней следуют Кипр (-38%) и Люксембург (-39%).

Медленнее всего рейсы восстанавливаются в Ирландии (-64%), за ней следуют Словения и Чехия (-62% в обеих странах).

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