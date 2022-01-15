Как в Беларуси будут работать «продуктовые карточки» 15.01.2022, 22:47

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Торговые сети рассказали о нюансах.

Торговые сети рассказали про нюансы, как с 17 января будут продавать со скидкой в 10% некоторые социально значимые товары. К примеру, ДОРОРС поясняет, что акцию запустили до конца июня, а скидка на товар не может превышать торговую надбавку. То есть может оказаться, что на некоторые позиции скидка будет меньше заявленных 10%. Торговая сеть «Санта» из-за нынешнего новшества тем временем отменила другую социальную акцию, по которой скидку могли получить в том числе ветераны и участники боевых действий. Напомним, в 2021 году в Беларуси зафиксировали рекордную за последние 5 лет инфляцию, которая превышает рост многих доходов населения, пишет zerkalo.io.

Про какие скидки разговор?

Торговые сети по «просьбе» чиновников с 17 января введут специальную скидку в 10% на некоторые социально значимые товары для уязвимых категорий населения. Их смогут получить в том числе пенсионеры, многодетные семьи, малообеспеченные.

Новшество предполагает несколько нюансов. К примеру, существует максимальная сумма, на которую можно купить «дешевые» товары. При этом под скидки попали не все социально значимые товары, а по тем, которые включили, есть существенные ограничения.

Скидки вводят на фоне разогнавшейся инфляции, которая «съедает» рост многих доходов населения.

Что говорят торговые сети

ДОРОРС поясняет, что скидка на товар не может превышать торговую надбавку. То есть на некоторые товары в магазинах снизят ценник не анонсированные 10%. В организации также уточняют, что акцию запускают до 30 июня. При этом в ДОРОРС предупреждают покупателей, что оставляет за собой право обрабатывать и передавать третьим лицам, «с которыми у организатора заключен соответствующий договор».

Также в организации предупреждают, что скидочную карточку нельзя передавать третьим лицам. о есть исключение. Так, если покупатель, который подпадает под введенную скидочную систему, не может самостоятельно прийти в магазин, то он может передать свою карточку родственникам, чтобы те закупили товары. Но для этого нужен подтверждающий родство документ. При это по скидочной карточке можно приобрести социальные товары на 288,01 рубля в месяц. Речь про общую сумму, на которую можно закупиться во всех магазинах торговой сети, которые участвуют в акции. Проще говоря, купить товары на такую сумму в каждом магазине не получится.

Торговая сеть «Санта» из-за нынешнего новшества тем временем отменила другую социальную акцию, по которой скидку могли получить в том числе ветераны и участники боевых действий. По ней можно было получить скидку до 5% в будние дни до 15.00. Максимальная сумма, на которую можно было приобрести товары со скидкой, не прописывали в анонсе этой акции. А список товаров, которые можно было купить по этой акции, по всей видимости, был больше, чем тот, которые будет действовать с 17 января.

В «Гиппо» поясняют, что воспользоваться скидкой, которую введут с 17 января, смогут те, кто подпадает под критерии, а также зарегистрирует анкету в программе лояльности. При этом срок регистрации — 21 день с момента подачи заполненной заявки работнику магазина. Для чего торговой сети нужно столько времени для регистрации, не сообщается. Для сравнения: в ДОРОРС для регистрации карточки необходимо 5 рабочих дней.

В «Евроопт» предупреждают, что скидка не суммируется с другими скидками.

Какие товары можно взять купить со скидкой

Со скидкой среди прочего можно будет купить многие молочные продукты, пшеничную муку, овсянку, перловку, хлеб, макароны, куриное яйцо, подсолнечное масло, рапсовое масло, сахар, сухие молочные каши для детского питания, мясные консервы, консервы фруктовые для детского питания.

В список также включили свежие яблоки, белокочанную капусту, репчатый лук, свеклу, морковь, картофель. Из мяса попали говядина и свинина (кроме бескостного мяса), курица (в том числе цыплят-бройлеров охлажденное или замороженное, в тушках).

При этом в списке хватает уточнений, какие конкретно товары можно будет взять со скидкой. К примеру, овсяные хлопья должны быть без вкусовых и других добавок.

При этом скидки распространяются не на все социально значимые товары. К примеру, в него не включили свежую рыбу, черный чай. Полный список социально значимых товаров можно посмотреть по ссылке.

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