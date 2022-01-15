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Шевченко может возглавить сборную Польши

  • 15.01.2022, 22:54
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Шевченко может возглавить сборную Польши

Сегодня украинский тренер покинул итальянский футбольный клуб «Дженоа».

Украинский тренер Андрей Шевченко в субботу, 15 января, был уволен с поста главного тренера «Дженоа» по причине того, что он не сумел исправить турнирное положение генуэзцев несмотря на тяжелый календарь.

Но как стало известно позднее, украинец уже в ближайшее время может возглавить другую команду. Так, по сообщениям итальянского журналиста Николо Скиры, Федерация футбола Польши всерьез рассматривает Шевченко в качестве кандидата на пост главного тренера сборной Польши.

Напомним, что национальная сборная Польши осталась без наставника после того, как в конце декабря с должности ушел португальский специалист Паулу Соуза. Португалец со скандалом покинул свой пост ради того, чтобы возглавить бразильский «Фламенго».

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