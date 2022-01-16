Над АЭС в Швеции заметили беспилотники 16.01.2022, 8:58

Перехватить дроны не удалось.

Над двумя атомными электростанциями в Швеции заметили беспилотники. Перехватить беспилотники не смогли даже вертолеты.

Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на данные полиции.

Беспилотники были замечены над атомными электростанциями Форсмарки Оскарсхамн.

Перехватить беспилотники не удалось даже благодаря вертолетам.

При этом люди, отправленные на место происшествия, видели, как беспилотник какое-то время двигался вокруг Форсмарка, а затем скрылся в направлении Грасс.

«Нет никаких признаков того, что дрон сбросил что-нибудь в этом районе или что он приземлился», — говорится в сообщении полиции.

Начаты предварительные следственные действия, проводимые на региональном уровне. Связь между двумя инцидентами пока не установлена.

Также по сообщениям местной прессы известно, что объекты были замечены в воздухе возле атомной электростанции Рингхалс и выведенной из эксплуатации электростанции Барсебек, без подтверждения какого-либо вторжения.

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