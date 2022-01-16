Белоруска в США: Ежемесячно государство выплачивало мне 50% от зарплаты 1 16.01.2022, 9:37

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Как американские власти заботились о гражданах во время локдауна и после него.

Белоруска, живущая в Сан-Диего, рассказала, как власти помогали людям во время локдауна и после него.

Читательница «Cалідарнасці» Ольга хорошо помнит день, когда власти США ввели карантин — 13 марта 2020 года.

— Это был тотальный локдаун, все бизнесы закрылись практически одновременно, в один день. Власти сразу же отреагировали, и все, кто лишился возможности зарабатывать, стали получать пособия по безработице. Некоторые получают его по сей день.

Позаботились и о самозанятых. Например, моему мужу, который является единственным владельцем компании, также выплачивали пособие.

По словам Ольги, размер пособия по безработице составлял 50 процентов от заработка в месяц.

— Например, я работала неполный рабочий день, моя зарплата составляла 800 долларов в месяц. Ежемесячно государство выплачивало мне 400 долларов. Это длилось полтора года.

Помимо пособий, были дополнительные выплаты, очень существенные. Кроме того, люди, которые имеют несовершеннолетних детей, получали около 500 долларов в месяц на ребенка.

Но и это еще не все. Люди могли получить продуктовые наборы от фудбанка — фрукты, овощи, мясо, молоко… В пандемию мы ни овощи, ни фрукты не покупали. Все сезонное у нас всегда было.

Любой человек может обратиться за поддержкой. Никто не спросит, где ты работаешь и сколько зарабатываешь. Можешь подъехать к точкам, где раздают еду, и получить паек.

За продуктами были очереди. Порой занимали очередь за 2-3 часа до открытия, но все было цивилизованно.

Люди подъезжали на машинах, дистанционно открывали свои багажники, волонтеры, работающие на раздаче еды, забрасывали туда продукты.

Есть специальный сайт, на котором обновляется информация, где и в какое время будут раздавать еду в городе.

Фудбанки существовали и до пандемии, но с начала первой волны коронавируса к их обеспечению подключилось государство.

С начала пандемии до августа прошлого года все школы работали на удаленке. Дистанционное обучение организовали быстро, учащимся выделили компьютеры.

В общественные места вход был только в масках. В магазинах ввели пропускной режим. Поначалу в торговых центрах работники обрабатывали тележки для продуктов, сейчас ты можешь это делать сам.

Американцы — сознательные люди, среди них были единицы тех, кто не верил в коронавирус, но соблюдать антиковидные меры пришлось всем.

С начала пандемии врачи в поликлиниках начали работать онлайн.

— Терапевт в поликлинике разговаривал со мной по видеосвязи или по телефону. Врачи выписывали электронные рецепты. Анализы пациенты сдавали в клинике. Количество людей в лаборатории было ограничено, соблюдалась обязательная дистанция.

Ольга работает в частной школе продленного дня. По ее словам, разрешение возобновлять учебу в обычном режиме было получено всеми учебными заведениями в августе, но каждая школа принимала решение об открытии самостоятельно.

Сейчас и дети, и педагоги носят маски, в том числе в закрытом помещении. К учебе вернулись не все — до пандемии школу посещало около 500 человек, сейчас — 100.

— Не все вышли на работу, некоторые живут на пособие по безработице, имеют возможность сидеть дома и заниматься детьми.

В классах ограничения по количеству — в одной аудитории может находиться до 5 человек. Перед рождественскими каникулами всем учащимся раздали по бесплатному экспресс-тесту на ковид, чтобы по возвращению дети принесли результаты учителям.

Ольга отмечает, что сдать ПЦР-тест на ковид в США можно бесплатно. Вакцинация проводится в аптеках в гипермаркетах.

— Принимают по живой очереди либо по предварительной записи. На сайте можно выбрать удобное время и вакцину. Недавно начали прививать детей. Многие приходят в школу и хвастаются: у меня сегодня была первая прививка.

Никто не принуждает прививаться, но, как я знаю, во многих медучреждениях вакцинация — обязательное требование для работников.

Что касается других организаций, то есть случаи, когда людей увольняют с работы, потому что они не вакцинировались, но это политика компании.

Оценивая антиковидные меры американских властей, Ольга признается:

— Я не богатый человек. Очень довольна, что государство проявило заботу о людях, у которых средний доход и ниже.

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