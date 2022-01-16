Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на крещенской неделе 16.01.2022, 9:53

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Прогноз на ближайшие семь дней.

В начале наступающей недели повсеместно пройдут осадки в виде снега и мокрого снега. Несмотря на то что неделя будет крещенской, суровых морозов не прогнозируется: минимальная температура воздуха ночью в основном составит от -3°C по востоку до +3°C по западу. Об этом в эфире ОНТ рассказал Дмитрий Рябов.

Днем в понедельник будет −1…+1°C, во вторник от 0 °C по западу до -5°C по северо-востоку.

На Крещение, 19 января, пройдет небольшой снег. Отдельные участки дорог будут скользкими. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью −3…−9°C, днем −4…+1°C.

В начале второй половины недели на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки различной интенсивности. Ветер западный порывистый. Температура воздуха ночью −4…+2°C. В дневные часы в четверг, 20 января, прогнозируется 0…+2°C, в пятницу −1…0°C.

В выходные за ситуацию в атмосфере над Беларусью станут отвечать атмосферные фронты с северо-запада Европы. Они принесут кратковременные осадки. Ветер западный, северо-западный умеренный, в воскресенье сильный порывистый. Температура воздуха ночью от -2°C по западу до -9°C по северо-востоку, при прояснениях до -12°C. Днем в субботу будет −2…+1°C, в воскресенье −3…−0°C.

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