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Бело-красно-белый флаг транслируют крупным планом по БТ

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  • 16.01.2022, 10:04
  • 31,332
Бело-красно-белый флаг транслируют крупным планом по БТ

Фотофакт.

В Таллинне проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. Лидеру белорусской женской сборной Виктории Сафоновой не удалось навязать борьбу лидерам: по итогам турнира уроженка России заняла девятое место, пишет «Трибуна».

В фигурном катании за Беларусь выступает россиянка, которая никак не выучит название страны: она побеждала Трусову и не хочет к Тутберидзе

Но, пожалуй, главный хайлайт для белорусских болельщиков связан не с выступлением Сафоновой, а трехсекундным эпизодом, попавшим в трансляцию госканала «Беларусь 5». Болельщицу крупным планом взяли сразу после выступления спортсменки.

Белорусские болельщики продолжают правильно болеть за спортсменов за рубежом.

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