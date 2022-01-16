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Мнение: Лукашенко, что бы он ни выкрикивал своим болезненным голосом, стоило бы быть осторожнее

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  • 16.01.2022, 10:15
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Мнение: Лукашенко, что бы он ни выкрикивал своим болезненным голосом, стоило бы быть осторожнее

Грызлов не просто так выходит на политическую арену.

События недели сменяются и настораживают. Силы ОДКБ покинули территорию Казахстана. Многие предупреждали и беспокоились, что миротворческая операция затянется, а значит Казахстан будет находиться практически под внешним управлением, в первую очередь России, пишет телеграм-канал «Люстэрка ўлады».

Поэтому Лукашенко, как бы он сейчас не выкрикивал своим уже достаточно болезненным голосом предупреждения всем вокруг, ему стоило бы самому быть осторожнее. В Казахстане — 40% добычи урана, там все-таки есть за что бороться и что охранять. За что будет бороться ОДКБ в Беларуси в случае необходимости — не очень понятно. Наверняка не за сохранение трона Лукашенко. Тем более, что в Казахстане к помощи ОДКБ призвал действующий президент, а в случае Беларуси Лукашенко не обладает такой легитимностью и все может обратиться как раз против него.

Осторожнее Лукашенко стоит быть и с новым послом России — Борисом Грызловым. Доверенное лицо Путина, да еще и с таким весомым политическим опытом не просто так выходит на политическую арену. Это отнюдь не почетная пенсия для почетного же политика. В свете нарастающей роли «союзного государства» Грызлов может стать «закладчиком фундамента» предстоящих коллективных органов, встать у истоков их формирования.

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