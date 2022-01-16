«Лица не было, весь опухший, руки сломаны» 3 16.01.2022, 10:09

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Как каратели Токаева задерживали жителей Алматы.

В Алматы родственники сотен людей, задержанных за "участие в беспорядках", по-прежнему не могут с ними связаться. Многие даже не знают, где содержат их близких: никакой информации в ОВД им не сообщают. Уже есть свидетельства того, что в отделениях полиции арестованных за участие в январских событиях жестоко избивают и даже пытают, заставляя признаться в грабежах, мародерствах и убийствах, сообщает currenttime.tv.

Тимур Ким – один из таких задержанных. Он был на площади Республики в Алматы 6 января. По его словам, он хотел помочь раненым, но поняли, что власти не контролируют ситуацию и вернулся домой. Через три дня в дом, где живет Тимур со своей семьей, ворвались вооруженные бойцы СОБРа. По словам супруги, силовики вели себя очень агрессивно, применили к Тимуру силу при задержании, избили его на глазах у детей и угрожали оружием.

"Его начали его избивать. Говорили: "Когда наших убивали, ты ездил туда понаблюдать! Тебе что, интересно было?" – рассказывает Ляйлим Абильдаева, супруга Тимура Кима. – Муж был еще в наручниках. Его тут перед детьми избивали. Я говорить не могла от шока, не могла вопрос задать даже. Откуда они? Куда его забирают. Я была в шоковом состоянии, потому что дети испугались. Десять омоновцев с автоматами мы видим в первый раз".

Как оказалось, силовики перепутали Тимура с человеком схожей комплекции, которого сняли на видео в тот день на площади в Алматы: он раздавал оружие участникам беспорядков. На его слова, что это не он, не реагировали и продолжали жестоко избивать. Когда на следующий день Тимура привезли домой для проведения обыска, по словам его жены, на нем просто не было живого места.

"У него лица не было. Весь опухший. Руки все сломаны. Вот такие гематомы, – рассказывает женщина. – Одежда вся порванная. После обыска я спросила: где он был? Он сказал: в ДВД (Департаменте внутренних дел) города Алматы".

После обыска и этого разговора Тимура Кима вновь увезли полицейские. Никаких комментариев от силовиков о его судьбе и предъявленных ему обвинениях до сих пор нет.

По той же статье об участии в массовых беспорядках обвиняется и Дархан Уалиев. Его задержали у городского морга: мужчина приехал забрать тело родного брата, которого убили во время беспорядков в центре города. Погибший занимался частным извозом. На его теле обнаружили две раны – в висок и в область сердца. Дархана на площади в момент беспорядков не было. Но ему, как и Тимуру Киму, грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

"Мы пошли в департамент полиции, чтобы хоть что-то узнать, но нас предупредили, что, если мы приблизимся к зданию, по нам откроют огонь, – рассказывает Булбул Бердыкожанова, супруга Дархана Уалиева. – Сейчас я не знаю, что происходит с моим мужем. На связь он не выходит. Адвокат, которого нам предоставили, говорит, что его к нему тоже не пускают".

К поискам людей, погибших, раненных и без вести пропавших во время январских событий в Казахстане, подключились правозащитники и в волонтеры. Только с их помощью удалось найти 42 человека. К сожалению, некоторых нашли уже в морге.

"На данный момент мы не выезжаем на активные поиски, потому что сами понимаете, какая ситуация. В основном у нас ребята занимаются прозвоном, прозвоном больниц, моргов, – рассказывает Дильмира Блац, координатор волонтерского движения LIDER.KZ. – Девочки у меня на связи с департаментом, со всеми районными отделениями полиции. По базам проверяем".

Что известно об убитых и пропавших без вести в Казахстане

Власти Казахстана до сих пор не раскрывают точное число погибших, раненных и пропавших без вести во время январских протестов и беспорядков и не публикуют точные списки задержанных: известно лишь, что их уже более 10 тысяч человек. Что касается пропавших без вести, то в полиции заявили, что с 4 января официально числятся пропавшими без вести всего 22 человека, из которых 15 уже были найдены. Между тем, по данным волонтеров, многие "пропавшие" находятся в следственных изоляторах.

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