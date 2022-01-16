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«Поднимаю авто на подъемник, и тут на меня — глазищи!»

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  • 16.01.2022, 10:35
  • 14,880
«Поднимаю авто на подъемник, и тут на меня — глазищи!»

На СТО в Минске под днищем машины обнаружили кошку, которая проехала 150 километров.

Испуганную кошку-путешественницу под днищем автомобиля обнаружил механик столичного сервиса «Тойота Центр Минск Восток», когда поднял на подъемник для осмотра приехавшую из Бобруйска машину. О найденыше написал на своей странице в фейсбуке один из сотрудников компании.

«К нам приехал котенок-путешественник! Из Бобруйска! Нашли на заднем мосту Хайлакса (Toyota Hilux. — ред.). Теперь всей фирмой ищем новый дом для кошечки. Она проделала огромный и страшный путь: представьте себе 150 км под днищем автомобиля. Давайте сделаем ее жизнь яркой и позитивной. Надеемся, она подарит много радости тем, кто ее приютит», — написал в фейсбуке сотрудник компании Сергей Гаврилко.

Сообщают, что животное обнаружил сотрудник сервиса Александр.

«Поднимаю Hilux на подъемник, пошел осматривать, и тут на меня… Глазищи! Светятся, испуган до полусмерти! Я думал, такое только в YouTube бывает…», — передают слова механика его коллеги.

Отметим, что в этом случае кошечке очень повезло, что она выжила. Скорее всего животное залезло под машину, чтобы погреться — так часто происходит в холодную погоду. Но чаще коты лезут к двигателю, в подкапотное пространство.

Например, об аналогичном случае писала общественная организация «Эгида», которая оказывает помощь животным, попавшим в беду.

Напоминаем автовладельцам, что делать, чтобы избежать гибели кошки под машиной:

На всякий случай перед каждой поездкой проверяйте колеса и пространство возле двигателя. Это занимает пару минут, зато может спасти жизнь. Если заметили кошку под чужой машиной, оставьте хоть какой-то сигнал для владельца авто. Есть спреи, отпугивающие кошек, им можно опрыскать автомобиль. Приобрести спрей можно в зоомагазине.

Если все-таки животное пострадало, пожалуйста, не бросайте его и не обрекайте на муки! Травмированной кошке необходима ветеринарная помощь. Как можно скорее доставьте зверя в ветклинику, сделайте фото и видео, постарайтесь найти контакты волонтеров и попросите их помочь вам с распространением информации о необходимой помощи в интернете.

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