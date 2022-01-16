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Ученые рассказали, как будет выглядеть Земля через 250 миллионов лет

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  • 16.01.2022, 10:50
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Ученые рассказали, как будет выглядеть Земля через 250 миллионов лет

Специалисты НАСА учли возможное движение плит, скорость вращения нашей планеты и яркость Солнца.

При создании будущей модели Земли ученые обращали внимание на возможное движение плит, скорость вращения Земли и яркость Солнца

Специалисты из НАСА смоделировали, как Земля будет выглядеть через 250 миллионов лет. Результаты исследования были представлены в научном журнале Geochemistry, Geophysics and Geosystems (перевод — cursorinfo.co.il).

Ученые представили сразу два варианта внешнего вида земных материков и океанов.

При создании моделей в НАСА учитывали возможное движение плит, скорость вращения Земли и яркость Солнца.

Согласно прогнозу ученых, через 200 миллионов лет Солнце станет светить ярче, а Земля начнет вращаться медленнее. В связи с этим длительность дня окажется длиннее примерно на 1,5 часа.

При исследовании применялась фиксированная концентрация углекислого газа в атмосфере Земли, чтобы не указывать при расчетах параметр, способный влиять на изменчивость климата.

Первая модель Земли через 250 миллионов лет предполагает образование огромного материка в области экватора. Ученые полагают, что к тому времени на планете может появиться суперконтитент Аурика.

Вторая модель подразумевает, что Антарктида останется на своем месте, а остальные континенты сдвинутся к север и образуют суперконтинент Амасию уже через 200 миллионов лет.

При этом на Амасии будет много высокогорных районов, которые спровоцируют частые снегопады и появление ледяных щитов. Из-за этого может отражаться достаточно много света и тепла, что приведет к тому, что температура на планете станет примерно такой же, как в последний ледниковый период.

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