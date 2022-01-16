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Радослав Сикорский: Путин может устроить провокацию, похожую на взрывы домов в 1999 году

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  • 16.01.2022, 11:14
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Радослав Сикорский: Путин может устроить провокацию, похожую на взрывы домов в 1999 году

Кремль снова пытается создать casus beli.

Депутат Европарламента, экс-глава МИД Польши, Радослав Сикорский считает, что для оправдания агрессии против Украины президент РФ Владимир Путин может устроить провокацию, похожую на подрывы жилых домов в 1999 году.

Об этом он написал в Twitter.

«Вспомним, как Владимир Путин создал casus beli для второй чеченской войны, которая стремительно подняла его на пост президента. Заставив ФСБ взорвать многоквартирные дома с помощью гексогена и убив сотни россиян. Я ожидаю подобного подхода и в отношении Украины», — сообщил Сикорский.

Так евродепутат прокомментировал сообщение корреспондентки CNN Наташи Бертран, которая распространила в Твиттере заявление спикера Пентагона Джона Кирби о том, что США располагает информацией о подготовленной Россией группе диверсантов «для проведения операции под чужим флагом на востоке Украины».

В сентябре 1999 года в России произошла серия взрывов жилых домов. В результате терактов погибли сотни человек. По одной из версий, взрывы были организованы властями, чтобы оправдать введение войск в Чечню и поднять рейтинг Путина, обеспечив его избрание президентом.

С конца октября 2021 года Россия стягивает войска к украинским границам. По данным Минобороны Украины и западных СМИ, Россия сконцентрировала около 100 тысяч солдат и наступательное вооружение вблизи границ Украины и на временно оккупированных территориях.

Наращивание войск на украинских границах продолжается. В ГУР Минобороны прогнозировали, что оно выйдет на пик в конце января 2022 года.

Западные СМИ сообщали, что дальнейшее российское вторжение в Украину может быть осуществлено в начале 2022 года, к этому привлекут до 175 тыс. военнослужащих РФ.

В российском руководстве отрицают информацию о подготовке вторжения, заявляя, что перекидывание войск – это внутреннее дело РФ. При этом в Кремле заявляют о возможных провокациях со стороны Украины и якобы планах Киева вернуть оккупированные территории военным путем.

Ситуация вблизи восточной украинской границы вызывает беспокойство среди чиновников США и стран Европы. Западные лидеры проводят встречи на разных уровнях и обсуждают возможные способы противодействия российской агрессии.

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