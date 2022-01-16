Военные в аэропорту потроллили больного Лукашенко 8 16.01.2022, 11:50

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«Картонному генералиссимусу» вручили подарок с намеком.

Военные потроллили осипшего Лукашенко на аэродроме Мачулищи под Минском во время встречи карательного контингента, прибывшего из Казахстана.

«Картонному генералиссимусу» подарили все, что осталось от военно-транспортной авиации Беларуси — макет самолета Ил-76.

Как известно, в Казахстан лукашенковские интервенты летали на российском самолете.

Напомним, 11 января узурпатор признался, что подхватил Covid-19. В конце июля 2020 года Лукашенко уже болел коронавирусом. Тогда узурпатор сообщил, что перенес коронавирус «на ногах».

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