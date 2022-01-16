закрыть
16 января 2022, воскресенье, 13:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Военные в аэропорту потроллили больного Лукашенко

8
  • 16.01.2022, 11:50
  • 22,464
Военные в аэропорту потроллили больного Лукашенко

«Картонному генералиссимусу» вручили подарок с намеком.

Военные потроллили осипшего Лукашенко на аэродроме Мачулищи под Минском во время встречи карательного контингента, прибывшего из Казахстана.

«Картонному генералиссимусу» подарили все, что осталось от военно-транспортной авиации Беларуси — макет самолета Ил-76.

Как известно, в Казахстан лукашенковские интервенты летали на российском самолете.

Напомним, 11 января узурпатор признался, что подхватил Covid-19. В конце июля 2020 года Лукашенко уже болел коронавирусом. Тогда узурпатор сообщил, что перенес коронавирус «на ногах».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Конец основному поставщику валюты в Беларуси
Конец основному поставщику валюты в Беларуси Артем Черников
Сплошные хрипы
Сплошные хрипы Ирина Халип
Эффект елбасы
Эффект елбасы Владимир Халип
На всей постсоветской территории зреют революции
На всей постсоветской территории зреют революции Андрей Санников