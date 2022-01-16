Контрпереворот Токаева: почему окружение Назарбаева отстраняют от руководящих постов
- 16.01.2022, 11:53
- 6,842
Клан елбасы продолжает терять позиции.
Два зятя Назарбаева покинули руководящие посты в крупных казахстанских компаниях: Димаш Досанов ушел с поста главы АО «КазТрансОйл», Кайрат Шарипбаев — с поста председателя правления АО «Национальная компания QazaqGaz». Досанов, по сообщениям СМИ, — муж младшей дочери Нурсултана Назарбаева Алии. Шарипбаев женат на старшей дочери первого президента Казахстана Дариге.
Журналисты «Дождя» обсудили разборки внутри казахстанских элит с политологом Аркадием Дубновым.
«Была попытка людей Назарбаева сместить Токаева, на что Токаев ответил контрпереворотом», — сказал политолог. По словам Дубнова, это «последовательная политика президента Токаева, он консолидирует то, что остается в его распоряжении».
«Силовой навес, который был продемонстрирован российским вмешательством, серьезно укрепил его власть и дал возможность, избавившись от этого навеса, показать, что он слышит народ, что пребывание иностранных войск вредит его легитимности», — заявил Дубнов.