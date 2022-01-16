«Капает и капает»: белорусы построили квартиру в «Минск-Мире» и столкнулись с «сюрпризом» 3 16.01.2022, 12:04

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Иллюстрационное фото

Метр обошелся в $1300 по курсу.

Жизнь в новостройке — отнюдь не гарантия того, что с коммунальными проблемами сталкиваться не придется. С лета прошлого года читатель onliner.by, построивший квартиру в высотке в «Минск-Мире», пытается решить вопрос с «капелью» с потолка в общем тамбуре. Молодой человек говорит, что раньше мест, где образовывались потеки, было еще больше. Теперь же осталась одна точка, зато какая — прямо перед дверью его квартиры.

— Эта стройка была для нас непростой, — рассказывает Евгений, обосновавшийся в многоэтажке «Твист», что в квартале «Мировых танцев». — Сначала сдачу дома задержали на девять месяцев, потом еще полгода меняли окна с дефектами на нормальные (бракованных оказалось аж шесть штук). Закончилось все тем, что с крыши начало течь.

Квартиры, к счастью, не пострадали и остались сухими. Зато что в тамбуре творилось — сами видите. Евгений начал обращаться за помощью к представителям застройщика. Говорит, обошел всех и не по одному кругу. Результат — тонна потраченных сил, нервов и энергии. И практически никакого прогресса на последнем, 15-м этаже. Хотя клятвенные обещания звучали не раз и даже озвучивался крайний срок — 24 декабря.

— Метр нам обошелся в $1300 по курсу. Добавим к этому то, сколько мы потеряли из-за ожидания: за 15 месяцев задержки практически все стройматериалы подорожали в два раза. Плюс пришлось жить на съемной квартире. Про потраченные нервы я уже не говорю. Разве можно так с клиентами?

Сейчас ремонт в квартире выполнен на 80%. По-хорошему, скоро можно переезжать. Но как это сделать, если перед дверью вот такое творится. А что, если потечет дальше и капать будет уже и на той стороне? — задается вопросом Евгений, у которого уже накопилась целая стопка ответов о том, что все будет исправлено.

Прокомментировать ситуацию мы попросили застройщика, ведь в течение пяти лет дом находится на гарантии. Вот что рассказали в Dana Holdings:

— Генеральным подрядчиком, компанией ООО «ВСВ-групп», в рамках гарантийных обязательств проводились работы по дополнительной герметизации участков кровли дома по ул. Теслы, 7. В последующем протекание повторилось. В соответствии с действующим законодательством составлен дефектный акт формы С-23. В целях оперативного устранения данного недостатка и исключения неудобств для граждан за счет средств заказчика привлечена сторонняя организация ООО «Миола». Данный недостаток будет устранен в кратчайшие сроки.

Евгений подтвердил, что представители застройщика оперативно вышли с ним на связь. Станет ли тамбур сухим, молодой человек сообщит позже, если ситуация будет исправлена.

Дополнено

В 11:45 застройщик сообщил, что на месте вовсю ведутся работы. Пол уже очищен, также специалисты занимаются кровлей и потолком. «Завтра все будет сделано», — пообещали в Dana Holdings.

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