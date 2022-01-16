«Ищем по песням «Любэ»: как отслеживают переброску российской военной техники к границам Украины 8 16.01.2022, 12:26

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Эшелоны идут из Сибири.

Военную технику из регионов Сибири около двух месяцев перебрасывают на запад России – вероятно, к границам с Украиной. В последние две недели масштабы этих маневров выросли. К такому выводу пришла группа российских независимых блогеров Conflict Intelligence Team (CIT), занимающихся расследованием вооруженных конфликтов по открытым источниками.

Расследователи CIT за последнюю неделю обнаружили в соцсетях более 30 видеороликов, на которых запечатлен процесс погрузки техники на железнодорожные платформы и эшелоны с ней, движущиеся на запад. На платформах видны грузовики, автозаправщики, танки, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган". В один из роликов, предположительно, попали зенитный ракетный комплекс "Тор" или зенитная самоходная установка "Шилка".

В CIT установили, что большинство видеозаписей сделаны в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. В CIT полагают, что техника относится к соединениям всех четырех армий Восточного военного округа России.

"Такое широкое задействование сил, а также то, что некоторые эшелоны были замечены уже в Новосибирске и Кемерово (то есть за пределами Восточного военного округа), не позволяет объяснить переброску местными учениями. Учитывая, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев недавно объявил о выводе сил ОДКБ из страны, представляется наиболее вероятным, что техника присоединится к силам, сосредоточенным в Крыму и в регионах, граничащих с Украиной", – говорят исследователи CIT.

Основатель CIT Руслан Левиев рассказал в интервью "Сибирь.Реалии" о том, как песни групп "Любэ" помогают им искать в тиктоке свидетельства переброски военной техники, и чего боятся жители России, когда видят эшелоны с боевыми машинами.

– Руслан, с какими специфическими сложностями в поисках информации подобного рода вы сталкиваетесь сейчас?

– С конца декабря ФСБ засекретило именно военные перевозки, то есть, когда поезд везет военную технику, информацию о нем в базе РЖД найти невозможно. Приходит ответ – "нет ответа", когда делаешь запрос на сервис gdevagon.

К примеру, находим мы видео в тиктоке, где поезд с техникой. Находим там номер вагона, вбиваем его в базу РЖД, и нам выдается информация об этом вагоне, в частности – текущий рейс. Если мы видим, что в ответ на запрос по текущему рейсу приходит "нет ответа", мы понимаем, что это именно текущий рейс, видео актуальное, не устаревшее. Но в данный момент он везет военную технику.

А чтобы определить, откуда этот поезд выехал, мы делаем другой тип запроса тоже по номеру вагона в базу данных РЖД, и он нам показывает предыдущий рейс, который состоялся до текущего. Поскольку военным для перевозки техники нужные вагоны разнообразные – и платформы, на которых стоят, например, танки, и товарные вагоны, и пассажирские вагоны – то для того, чтобы сформировать такой состав, они делают заявку в РЖД, и разные составы идут со всей России в точку отправления. То есть несколько разных вагонов подтверждают точку отправки военного эшелона, так как информация о прибытии туда открытая. И то, что оттуда состав пошел уже с техникой, тоже понятно, так как следующий рейс, объединивший эти вагоны, уже засекречен по каждому вагону.

– Приведу конкретный пример. Вот 12 января уже после публикации расследования мы нашли видеозапись с идущим по Сибири поездом – в нем товарные вагоны и платформы, на которых стоят танки. Мы пробили по базе данных сначала товарный вагон – его предыдущий гражданский рейс был из небольшого городка, который находится посередине между Хабаровском и Владивостоком, и ехал он оттуда пустым до Хабаровска. А другой вагон из этого же поезда, как оказалось, следовал накануне гражданским рейсом из Наро-Фоминска в Хабаровск. То есть на одну и ту же станцию в Хабаровске эти два вагона в конце декабря приехали. Соответственно, мы понимаем, что под Хабаровском была загрузка боевой техники, и она сейчас следует на запад страны.

И так определили станцию, откуда поезд отправился. А как определить, где это видео с техникой было снято? Чаще всего можно определить по профилю автора видео, потому что у него в профиле либо прямо сказано, из какого он региона, либо в комментах пишет, либо он сам пишет в описании профиля, из какого он города, и прочее. Обычно даже не требуется какая-то сложная геолокация, чтобы определить, где видео было снято.

Потом этот эшелон мы встречаем, например, на видео у автора вблизи Новосибирска, и понимаем, что двигается он на запад. Мы идентифицируем его не только по номерам вагонов, по платформам, но и по соответствующей военной технике. В том числе из какой конкретно воинской части, у которой есть такие вот танки, ее везут. Таким образом мы доказываем уже то, что эта воинская часть тоже участвует в перемещении своих сил на запад.

– Сколько пунктов отправки из Сибири и Дальнего Востока вам уже удалось выявить?

– Около десяти станций. Эшелоны еще в пути, не приехали. На видео, что мы нашли, они либо только вышли из Хабаровска, Владивостока, Благовещенска, либо едут где-то в Сибири. То есть на западе будут через несколько дней.

Войска Западного военного округа давно переброшены на границу, еще в ноябре. Под видом "учений", которые, по нашему мнению, таковыми не являются, их выдумывают, чтобы создать легенду, оправдание для перемещения войск (ровно так же было в 2014 году. Все солдаты, которые потом оказывались в Донбассе, изначально ехали под Ростов "на учения").

Что касается сибирских эшелонов – они точно не дошли, потому что мы смотрим все видеозаписи, а не делаем поиск по конкретным специфичным регионам. Просто ищем все видеозаписи с поездами, которые везут военную технику. В январе, так получилось, что все эти видеозаписи связаны либо с Дальним Востоком как с точкой отправки этих поездов, либо с Сибирью, где эти поезда сейчас проезжают. То есть, скорее всего, в течение 5–7 дней мы начнем замечать видеозаписи где-нибудь с Урала или даже уже ближе к Ростову, где местные будут снимать ровно те же самые поезда.

Способов поиска таких видео много, но один из самых легких способов делать это в тиктоке – поиск по музыкальным трекам. Потому что люди, которые снимают военные поезда и просто военную технику, они плюс-минус одни и те же треки накладывают в тиктоке. Эта соцсеть, которая предрасполагает к тому, чтобы ты к своей записи, даже если она с нормальным исходным звуком, прикрепил сверху "саундтрек". И люди особо не креативят – крепят к ним типичные музыкальные треки.

– Например, какие типичны для военной техники в России?

– Ну, например, группа "Фактор 2", группа "Любэ", Макс Корж, его трек про войну. Что-то подобное, как правило. В тиктоке под любым видео с этим треком можно на музыку нажать, и приложение покажет все видеозаписи, к которым прикреплен этот саундтрек. Сиди-выбирай. Это, пожалуй, самый простой способ на сегодня искать любые видео по соответствующей тематике.

Но мы, конечно, и по хештегам ищем, и просто по ключевым словам. И в тиктоке, и во "ВКонтакте".

– Вы еще упомянули сложную проверку геолокации. Это делается как?

– К примеру, когда у нас выложили видеозапись в тиктоке, при этом в профиле автора ничего не сказано, из какого он региона, нет никаких подсказок, где это могло быть снято. Сначала мы пытаемся эту видеозапись геолоцировать, используя содержание именно видео: какая погода изображена, много ли снега, ландшафт местности, есть ли вблизи автострады, дороги. Предполагаем, какой это может быть регион, и уже по зацепкам ищем конкретное место, где это было снято. В большинстве случаев получается прямо точно определить.

Если есть какие-то постройки, здания, необычный ландшафт на видео, определяем не просто даже регион или город, а вот прямо конкретное место в конкретном городе или в конкретной деревне, где это было снято. Потому что мы ищем уникальные зацепки, ключевые метки в самом видео и сопоставляем их с фотографиями местности.

В последние дни в интернете и в СМИ говорят о новой концентрации войск РФ у границы с Украиной. Мы изучили информацию, имеющуюся в открытых источниках, и хотя мы пока не видим весенних масштабов переброски техники, причины для беспокойства все равно есть https://t.co/qTqOLkp3Wc pic.twitter.com/8Zd2BS983H — CIT (@CITeam_ru) November 2, 2021

– А если, например, нет никаких запоминающихся объектов, помогут, например, линии электропередач. Есть множество специфичных сайтов, которые обыватель не знает. Например, https://overpass-turbo.eu или openstereetmap.org – там можно открыть карту всех линий электропередач в России, и если понимать, какого уровня ЛЭП ты видишь на видео, потому что они же рассчитаны на разные уровни высоты напряжения, от того, насколько мощную ЛЭП ты видишь в кадре, можно сразу отфильтровать на этой карте наиболее подходящие. Это если поезд где-то не в городе. А в какой-то населенной местности, где есть не просто поле и железная дорога, еще проще все опознать. Потому что там, как правило, есть какие-то дорожные указатели и так далее.

– А видео вы в основном сами ищете в соцсетях или бывает, что вам его присылают свидетели переброски войск?

– Очень мало присылают, в основном мы ищем сами. Обычно, если присылают, то уже тогда, когда сами опубликовали. Вот вчера, допустим, мы опубликовали очередной материал – и вдогонку сразу трое прислали свою информацию, подтверждающую наши видео. Один человек написал, что он из Улан-Удэ и тоже видел эти танковозы, которые ехали по городу и везли танки. А видеозапись этого у нас уже есть. Другой человек прислал ссылку на пару видеороликов в тиктоке, которые, в принципе, мы тоже находили уже до него. Как правило, вспышками, как только мы что-то написали или про нас написали, люди начинают писать. Когда публикация из новостной повестки ушла, люди тоже исчезают.

– Фальшивки не встречались?

– Из того, что нам присылали, не встречались. Нам попадаются иногда аккаунты, которые мы внутри коллектива называем шитпостерами. Это люди, которые, например, создают аккаунты по военной тематике, скачивают из интернета разные ролики чужого авторства, которые так или иначе связаны с армией или с войной. Им неважно, свежие они, несвежие, причем публикуют от своего имени, не говоря, что это чужое видео, не указывая, что это старое видео. Мы это все, конечно же, перепроверяем, чтобы не попасть с видео, которое может быть многомесячной давности, берем только свежее. Но это же не какой-то намеренный фейк, который специально создан каким-то троллем и прочее. Чаще всего это люди, которые пытаются хайпануть на этой теме, набрать себе подписчиков, публикуя чужие видео. За восемь лет работы мы таких шитпостеров очень быстро определяем, буквально по первому же видео понятно, насколько ролик аутентичный.

– А состав техники как выясняете? В последнем расследовании, например, вы написали, что пока непонятно, то ли это зенитная самоходная установка "Шилка", то ли зенитный ракетный комплекс „Тор"…

– Спустя несколько часов поняли, что это точно "Шилка", потому что нашли больше видеозаписей, где гораздо ближе виден этот состав. За счет того, что у нас Россия огромная, гигантская географически, очень часто бывает так, что сначала мы находим состав в том же Хабаровске, его снимают, например, издалека, но потом мы видим ровно тот же состав снятым около Новосибирска, уже ракурсов больше. Такое часто встречается, когда один и тот же состав попадает подряд на несколько видео в разных регионах. Сейчас точно ясно, что на том видео все-таки была зенитная установка "Шилка". И она не одна – с тех пор нашли еще составы, где эти "Шилки" везут.

– Удивляет состав техники? Может быть, более устаревшей, чем ожидалось, или, наоборот, какие-то официально не представленные новинки везут?

– В этом контексте ничего примечательного. Это типичная техника, которую и из других регионов тоже стягивали. Для нас примечателен тот момент, что с востока перебрасывают технику. Танки везут в основном отдельной Пятой танковой бригады – тех самых людей, которые всему миру стали известны как "боевые буряты", зимой 2015 года внезапно появившиеся на Донбассе, они очень сильно тогда выделялись среди местного населения, по понятным причинам – из-за внешности (в 2014–2015 гг. CIT публиковали материалы, доказывающие участие в боевых действиях в Донбассе подразделений 5-й отдельной танковой бригады ВС РФ из Улан-Удэ, войсковая часть №46108).

– А вы когда расследования в 2014–15 годов о переброске этой бригады из Улан-Удэ вели, схожие методы применяли?

– Раньше были совсем другие методы. И каждый год они сильно меняются, потому что одни сервисы закрываются, другие появляются, ФСБ и Минобороны принимают свои меры, чтобы ограничить поток информации, которая выливается во внешний мир. Минобороны, к примеру, контролирует, ведут ли соцсети солдаты, и все чаще им грозят: "Если будете соцсети вести, вам будут конкретные наказания".

Например, в 2015 году, когда, собственно, эти "боевые буряты" появились на Донбассе, было сильно проще, так как можно было очень быстро найти во "ВКонтакте" личные профили этих танкистов. У них на страницах было прямо сказано, что они из Улан-Удэ, из такой-то воинской части, из Пятой танковой бригады, вот их сослуживцы, а вот они на фотографиях уже под Ростовом… Предельно просто тогда было.

А сейчас и военные так не светятся, и при переброске личный состав пока не везут, то есть сами "боевые буряты", если говорить конкретно про них, пока не поехали к границе. Поехали пока отдельно от них танки. Ну, максимум условная рота охраны. Экипажи этих танков пока не поехали в сторону границы.

С тиктоком пока проблем в части контроля силовиков никаких нет. Отчасти потому, что пока видеозаписи, которые мы используем, не от солдат, а от обычных местных жителей, гражданских людей, так скажем, очевидцев. За ними пока контроля такого нет.

Вообще, россияне очень часто, когда у себя в городе и в дороге видят военную технику, сразу снимают и беспокойно себя ведут. У нас, в принципе, уже давно такой менталитет – где угодно видят колонну военной техники, будь то даже какая-то Камчатка или Дальний Восток, – сразу в голове включается: ужас, грядет война, Третья мировая. Крайне редко думают, что это просто учения или просто переброска техники на обслуживание или что-то такое. Только видят технику – все, сразу война. И поэтому на волне вот таких эмоций очевидцы часто снимают такие видео, активно делятся ими в соцсетях, сопровождая хештегами "скоро война".

– Есть ощущение, что никто на самом деле и не хочет скрывать переброску войск и, может быть, это делается даже демонстративно? Они якобы делают это тайком или под видом учений, но на открытых же платформах танки везут. Почему не в герметичных контейнерах хотя бы, если действительно хотят скрыть происходящее?

– Просто подобного рода закрытых платформ в России даже нет. Посмотреть те же платформы, которые везут танки, – большая часть техники военной сильно выступает за границы этих платформ. То есть в фургоны закрытые они просто не поместятся, нет таких в стране. Тот же танк шире и выступает за пределы платформы. И техника при этом разная по габаритам, какая-то выступает в ширину за пределы платформы, что-то назад.

Поэтому скрыть это действительно практически невозможно. Для этого РЖД и людям в погонах придется разработать совершенно новые типы вагонов. Причем это будет абсолютно невыгодно, потому что фактически такие вагоны будут нужны только военным. Сегодня военные просто делают заказ в РЖД: дайте нам столько-то платформ. И поскольку в РЖД нет каких-то специализированных платформ, исключительно для военных, которые бы соблюдали секретность, скрывали технику, – им дают обычные гражданские платформы.

– Сколько всего техники насчитали за это время?

– Это будут оценочные суждения, поскольку у нас нет таких методик, чтобы визуально посчитать каждую единицу техники, автоматически исключив дубли. Могу примерно сказать, сколько в целом может быть техники скоплено сейчас на границе и в движении с востока России на запад. В пути, мы считаем, сейчас находятся порядка пяти батальонно-тактических групп, а в целом вдоль всей границы России и Украины – несколько десятков батальонно-тактических групп.

Отмечу, что сейчас любят упоминать цифру в 100 тысяч накопленных солдат на границе России и Украины. В целом мы с этой цифрой согласны, но с важной оговоркой – большая часть из этих 100 тысяч человек – личный состав воинских частей, которые изначально там и были расположены, вблизи границы России и Украины.

С 2014 года Россия начала создавать или укреплять воинские части вблизи границы России и Украины, наполнять их солдатами, и эти 100 тысяч по большей части изначально там и находились, никто их разом в конце 2021 года не перебрасывал.

При этом важно также понимать, что значительная часть этих 100 тысяч – срочники (солдаты срочной службы), не контрактники. По опыту войн, в которых участвовала Россия, – это и Грузия, и Украина, и Сирия, мы видим, что для военных кампаний, которые проходят за пределами России, как правило, срочников не используют, а используют контрактников. Соответственно, из этих 100 тысяч человек, которые сейчас находятся на границе России и Украины, значительная часть явно не будет участвовать в военной кампании, если она случится.

В целом признаков переброски личного состава на запад мы пока не видели. То есть мы видим, что у этих поездов с техникой есть, как правило, один, два, три пассажирских вагона – скорее всего, там просто водители, которые будут разгружать технику, и плюс рота охраны.

Другой важный момент: на спутниковых снимках всех полевых лагерей, которые мы сейчас знаем, – это Удельное, Постоялые дворы, Погоново, Апук – ни на одном из них не видны палаточные городки. Если вспомнить, например, весну 2021 года, когда произошло первое подобное массовое стягивание российских войск к границе России и Украины, в том же Погоново под Воронежем разбили огромный палаточный городок еще и с полевым госпиталем, и он был прекрасно виден на спутниковых снимках. Журналисты даже ездили и снимали его, и на кадрах с земли виден этот палаточный городок, с охраной и так далее. Сейчас ничего подобного нет ни в одном из полевых лагерей, о которых мы знаем.

– Ваше мнение, это реальная подготовка к военным действиям или тактика запугивания, шантажа?

– С одной стороны, мы имеем дело с людьми, которые, на мой личный взгляд, уже далеко оторваны от реальности и готовы развязывать войны ради своих личных интересов. Вот Владимир Путин считает, что НАТО должно быть далеко от границ России, и, судя по всему, он готов пойти на новые войны ради того, чтобы заставить западные страны отказаться от планов по расширению НАТО на восток.

С другой стороны, ту технику, что сейчас перебрасывают с востока (мы уже в комментариях сегодня и вчера отметили), везут, скорее всего, в Беларусь. Поскольку Владимир Путин объявлял о белорусско-российских учениях, которые пройдут в феврале. И мы полагаем, что эта техника будет располагаться на границе России, Беларуси и Украины, как бы создавая угрозу Киеву, столице. Но оттуда вряд ли будет наступление и пересечение границы, мы совсем в это не верим.

Даже если военная кампания начнется, мы не верим, что наступление будет с севера, со стороны Беларуси, на Киев. Скорее всего, вот это вот стягивание войск к Беларуси ведется для того, чтобы создать просто угрозу Киеву, чтобы вынудить украинскую армию значительную часть своих вооруженных сил держать в тылу для защиты столицы.

Это делается, чтобы на востоке Украины больше свободы действий российским войскам обеспечить в случае военной кампании. А в наступление в массированном формате на Киев, особенно с севера, – нет, совсем не верим.

Но какую-то боевую операцию на той территории, которая сейчас находится под контролем сепаратистов (в том числе даже чуть более расширенную операцию, с наступлением на приграничные районы), мягко говоря, не исключаем.

– Но не явно российскую?

– Нет, почему, вполне возможно, что это будет и какая-то официальная российская операция. Есть же типичная методика российских сил, чтобы оправдать начало подобной военной кампании. На Донбассе для этих целей многим сепаратистам и просто местным жителям несколько лет, вот буквально каждому, раздавались российские паспорта. Очень легко сейчас устроить какую-нибудь провокацию с обстрелом, показать жертв, в том числе среди новоиспеченных граждан России, и заявить, что из-за этого мы вводим войска на Донбасс, в приграничные районы, которые сейчас находятся под контролем Киева. "Все для того, чтобы защитить российских граждан, проживающих на этой территории!"

Аналогичная тактика использовалась в 2008 году, в войне с Грузией. Тогда было прямо заявлено: "Мы вводим войска на территорию Грузии для того, чтобы защитить наших граждан, которые проживают на территории Абхазии и на других приграничных территориях. Их защитят наши миротворцы".

И в целом за последние пару месяцев риторика и со стороны военных, и от чиновников, и дипломатов российских была именно такая: в Донбассе живет много граждан России, а украинцы проводят какие-то провокации, от которых могут пострадать мирные жители, в том числе россияне, которые живут в Донбассе, и мы будем готовы защищать их, в том числе военными средствами.

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