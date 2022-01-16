Извержение подводного вулкана в Тихом океане добралось до побережья Перу
- 16.01.2022, 12:45
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Страну накрыло цунами.
Извержение подводного вулкана в Тихом океане добралось до американского побережья Перу, есть погибшие.
Сейчас в Перу бушует цунами. Два человека погибли из-за волн, которые были вызваны извержением подводного вулкана у островов Тонга, сообщает национальная полиция.
«Мы сожалеем о смерти двух человек, которые были найдены мертвыми сотрудниками полиции Сан-Мартина на пляже Найламп, когда волны были аномальными. Кроме того, информируем о том, что данный пляж был признан непригодным для купания», — сказано в сообщении перуанской полиции в Twitter.
К слову, предупреждение о возможных катаклизмах после извержения подводного вулкана в Тихом океане поступило сразу для нескольких регионов: Австралии, Новой Зеландии, западного побережья США и Канады, Гавайских островов, Курил и Японии, где цунами обрушились сразу после нескольких минут после оповещения местного населения об угрозе.
WATCH: Tsunami waves hit coastline of Peru, damages reported pic.twitter.com/rYF88nCaCT— Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 15, 2022