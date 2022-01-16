По 350 рублей с белоруса: сколько получает бюджет с подакцизных товаров 2 16.01.2022, 12:53

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Мы платим каждый раз, когда заправляем машину, курим или выпиваем.

За 11 месяцев 2021 года бюджет получил по 350 рублей с каждого белоруса в виде акцизов. Всего поступления составили 3,3 млрд рублей, подсчитали аналитики «Нашы грошы». В 2022 году, согласно планам властей, все доходы бюджета должны составить 27,8 млрд рублей.

Акцизы относят к косвенным налогам. Это специальная надбавка к цене товара. Мы можем не обращать внимания на то, что отчисляем более высокие налоги, покупая некоторые виды товаров. В Беларуси акцизным налогом облагается алкоголь, табак и автомобильное топливо.

— Мы платим их каждый раз, когда заправляем машину, курим или выпиваем, — подытоживают «Нашы грошы».

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