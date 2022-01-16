В Алматы попрощалась с Назарбаевым 16.01.2022, 12:58

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Репортаж из эпицентра массовых протестов.

В Алматы больше нет больше места Нурсултану Назарбаеву. Во время протестов митингующие с корнем вырвали несколько десятков указателей по проспекту Назарбаева. Книжные магазины убрали с полок литературу, посвященную первому президенту. А футболки с изображением Елбасы, которые еще недавно продавались в местных торговых центрах, отправили на склад за сто километров от города. Каким-то чудом уцелел лишь памятник Назарбаеву на окраине города. Скорее всего, туда просто не дошли митингующие, пишет mk.ru.

Имя Назарбаева действовало на протестующих, как красная тряпка на быка. А после митингов власть совсем не торопится восстанавливать увековечивание памяти Елбасы. И вообще вряд ли будет это делать.

Во время митингов протестующие вырвали и покорежили все таблички с указанием домов на проспекте Назарбаева.

Во время штурма здания, где располагалась телерадиокомпания «Мир»протестующие, круша офисы и аппаратную, добрались до баннера на фасаде, где огромными буквами была выбита цитата «Благодаря сплоченности народа построено сильное, независимое и процветающее государство и уничтожили подпись «Назарбаев».

— В книжном магазине на улице Гоголя еще недавно центральный стенд был завален книгами о Назарбаеве. Прямо при входе висел большой баннер с изображением его младшей дочери Алии. Вовсю рекламировали написанную ею книгу, — рассказывает студентка Чулпан. — После протестов зашла — все труды, как ветром сдуло.

В магазине, действительно, ничто не напоминает ныне ни о лидере нации — Елбасы, ни о его дочери Алие, которая недавно издала книгу «Место силы», в которой делилась с казахстанцами «духовными знаниями». Теперь на центральном стенде стоят книги: «Сахаров и власть», «Казахская драма. На сцене и за кулисами. История современного Казахстана». «Страх и надежда. Как Черчилль спас Британию от катастрофы», «Трамп. Слишком много и всегда недостаточно».

— Так решило руководство магазина. Как говорится, от греха подальше, — объяснила нам администратор.

Большую часть книг вывезли на дальний склад. Но для нас на дальней полке нашли один экземпляр. Мы купили мемуары Алии Назарбаевой.

— Берите, в Москве такую не купишь, — улыбнулись продавцы. — Скоро раритетом будет, у нас вряд ли будут ее переиздавать.

Книга вышла на русском языке тиражом 1000 экземпляров. На казахском отпечатали 5000 штук.

Алия на 200 страницах описывает свою жизнь практически с рождения. Самые важные мысли выделяет жирным шрифтом. Вот одна из таких цитат: «Наверное, человеку сложно стать абсолютно счастливым, когда вокруг него столько несчастных людей».

Как мы выяснили, нет теперь в продаже и футболок с изображением Нурсултана Назарбаева, которые стоили 10 тысяч тенге (1737 рублей).

— Они были в уличном стиле. Их больше покупали по приколу, там была надпись: «Best dad ever» («Лучший папа на свете».

Ларьки, где раньше продавали портреты Назарбаева, теперь продают исключительно виды Алма-Аты.

В парке Первого президента Казахстана пустынно. Около памятника Нурсултану Назарбаеву стоит полицейская будка. Раньше здесь был круглосуточный пост. Теперь будка пустует.

Бронзовый Елбасы возвышается на постаменте. Перед ним кто-то поставил пустой старый стул. Выглядит символично. Около памятника нет ни венков, ни цветов. Из немногочисленных посетителей, кто гулял по аллеям, к памятнику завернула лишь одна пожилая женщина.

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