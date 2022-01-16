В Украине вступил в силу новый закон о языке 16.01.2022, 13:11

Что изменилось с 16 января?

В воскресенье, 16 января, в Украине вступает в силу ст. 25 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Об этом сообщает "Апостроф".

Норма данной статьи данного закона касается деятельности печатных периодических изданий и мест их розничной продажи. Так, печатные издания массовой информации могут выдаваться на других языках, в т.ч, на русском, при условии, что одновременно с соответствующим тиражом издания на иностранном языке издается тираж этого издания на государственном украинском языке.

При этом, версии издания или газеты, издаваемые на всех языках, обязаны выходить под одним названием, отвечать друг другу по содержанию, объему и способу печати. Также их выпуски должны иметь одинаковую нумерацию порядковых номеров и издаваться раз в день.

За отказ от выполнения требований статьи 25 нарушителей сначала ждет предупреждение, а в случае повторных нарушений последует штраф в размере от 400 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан. В переводе на денежный расчет, это от 6,8 до 8,5 тысяч гривен.

В случае третьего подряд нарушения, обнаруженного в течение года, размер штрафа составит от 8,5 до 11,9 тысяч гривен.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко также рассказал, что будет с газетами и журналами кроссвордов. Он отметил, что это то же самое печатное СМИ.

"Каждый, кто издает такое общенациональное либо региональное СМИ на русском языке, должен будет издавать и украиноязычную версию. Но это пока не касается локальных, местных СМИ", - цитирует Томиленко сайт "Сегодня".

Напомним, 16 июля 2021 года в Украине вступили в силу новые нормы языкового закона. Основная цель документа - увеличить присутствие государственного языка в публичном пространстве и укрепить его статус.

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