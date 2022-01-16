Как выглядят и сколько стоят самые дешевые трешки в несоветских домах в Минске 16.01.2022, 13:22

Ценник начинается от $71 тысячи.

Планируете купить недорогую квартиру в 2022 году, но старый жилой фонд не подходит? Мы уже показали, как выглядят и сколько стоят однушки и двушки на продажу в домах не старше 1991 года. Никаких хрущевок с маленькими кухнями!

В подборке сайта realt.by — интересные варианты трехкомнатных квартир площадью от 72 до 84 «квадратов», которые продаются в Минске. Стоимость их не превышает 86 тысяч долларов.

На ул. Есенина (Малиновка)

Трехкомнатная квартира продается в доме на улице Есенина, 83. Площадь квартиры составляет 78,5 м², в том числе жилая — 47. Она расположена на первом этаже. В панельном доме десять этажей, он построен в 1999 году.

В квартире просторная кухня — 12 «квадратов». В гостиной выход на лоджию. Санузел раздельный. В туалете есть возможность установить биде.

Расположение квартиры позволяет солнцу заходить в окна поочередно со всех сторон.

Вся инфраструктура в шаговой доступности: детские сады, школы, магазины, аптеки, рынок, спортивный центр, парк, детская и взрослая поликлиники. Рядом с домом находятся сразу несколько остановок общественного транспорта. До станции метро «Малиновка» прямой транспорт. Удобный выезд на МКАД.

Цена: $ 71 000.

На пер. Вышелесского (м. Каменная Горка)

Эта трешка продается в доме на улице Вышелесского, 17. Площадь составляет 73 квадратных метра (жилая — 50, кухня — 9). Располагается на четвертом этаже пятиэтажного дома, построенного в 1992 году.

— Предлагаемый вариант с хорошим ремонтом и полностью готов к проживанию. В оконных проемах установлены стеклопакеты с профилем из ПВХ. Напольное покрытие — линолеум. Натяжные потолки с точечными приборами, — пишет автор объявления.

Кухонный гарнитур и газовая плита продаются вместе с квартирой. Также здесь подключены приборы учета воды, проведена оптоволоконная связь. Все комнаты раздельные. Установлена входная металлическая дверь.

Придомовая территория благоустроена — с детской площадкой и парковкой. Рядом с домом парк с прудом, магазины, торговые центры, станция метро «Каменная Горка». Развита транспортная сеть, удобный выезд на МКАД. Школа и детский сад находятся недалеко от дома.

Цена: $ 74 700.

На ул. Шаранговича (Сухарево)

В доме на улице Шаранговича, 49/2 продается трешка площадью 84 квадратных метра (жилая — 51, кухня — 9). Дом 12-этажный, панельный, построен в 1996 году. Квартира на первом этаже.

В квартире раздельный санузел, застекленный балкон. Установлена металлическая входная дверь, встроенные шкафы, счетчики воды. Проведено оптоволокно. Напольное покрытие — линолеум. Жилье требует дополнительных вложений в ремонт и обустройство.

В районе отлично развита инфраструктура — множество детских садов и школ, поликлиника, лесопарк, сквер, торговые центры, различные магазины, банки, аптеки.

До станций метро «Каменная Горка» и «Петровщина» ходит прямой транспорт, можно добраться за 20−25 минут. Остановка общественного транспорта возле дома. Рядом удобный выезд на МКАД.

Цена: $ 79 900.

На ул. Городецкая (Уручье)

Трехкомнатная квартира площадью 74 «квадрата» (жилая — 43,5, кухня — 9) продается в доме на улице Городецкая, 66. Она находится на последнем девятом этаже дома, построенного в 1991 году.

В квартире три раздельные комнаты, которые имеют правильную форму, что позволит удачно расставить мебель.

По всей квартире уложен ламинат, в коридоре на полу линолеум. В кухне и большой комнате натяжной потолок. Установлены стеклопакеты, входная металлическая дверь, межкомнатные двери, счетчики воды и электроэнергии. Имеется вместительный шкаф-купе.

В шаговой доступности школы, детские сады, банки, почта, магазины, поликлиники, большой парк. Прямо возле дома выезд на МКАД. Остановка общественного транспорта в нескольких минутах ходьбы. До станции метро «Уручье» несколько остановок или пешком 15 минут.

Цена: $ 80 500.

На ул. Лынькова (Масюковщина)

Трехкомнатная квартира площадью 72 м² (в том числе жилая — 45) продается в доме на улице Лынькова, 99/В на последнем девятом этаже. Дом построен в 2011 году.

В квартире три раздельные комнаты, просторная кухня (11 квадратных метров), раздельный санузел, застекленная лоджия. В квартире аккуратный ремонт. Напольное покрытие — линолеум, окна деревянные, установлена металлическая входная дверь.

Это тихий спальный район и здесь есть все необходимое. Недалеко от дома детские сады и школа, магазины, парк. В 10 минутах пешком находится ж/д станция «Масюковщина». До станции метро «Спортивная» 4 остановки на наземном общественном транспорте.

Цена: $ 82 000.

На ул. Артема (Ангарская)

В шестиэтажном доме на улице Артема, 47 продается трешка площадью 80 квадратных метров (жилая — 47, кухня — 10). Она находится на третьем этаже. Дом построен в 2013 году.

В квартире сделан относительно нормальный ремонт. Здесь установлены стеклопакеты, счетчики воды, металлическая входная дверь, вместительные шкафы. В двух жилых комнатах натяжной потолок. Напольное покрытие — линолеум, в санузле — плитка.

Удобная планировка — комнаты изолированы, санузел раздельный, застекленная лоджия, кладовое помещение.

Рядом с домом детские сады и школы, магазины, поликлиника, спортцентр, удобный выезд на МКАД. Остановка общественного транспорта возле дома. Без пересадок можно добраться до станции метро «Могилевская» за 20−25 минут.

Цена: $ 84 800.

На ул. Пуховичская (Лошица)

Трехкомнатная квартира продается в шестиэтажном доме на улице Пуховичская, 8 на четвертом этаже. Общая площадь квартиры — 81 квадратный метр (жилая — 45, кухня — 13). Дом панельный, построен в 2002 году.

В квартире установлены входная металлическая дверь, деревянные стеклопакеты, межкомнатные двери шпон-массив, стены выровнены, напольное покрытие — паркет, лоджия застеклена. Проведено оптоволокно. Мебель в комнатах может остаться новым владельцам по договоренности.

В кухне встроенный гарнитур, сделанный по индивидуальному проекту, рабочая зона облицована плиткой. Есть варочная панель, духовой шкаф, импортный смеситель. Туалет и ванная комната облицованы плиткой. Установлены счетчик на воду, керамический унитаз, чугунная ванна, керамическая раковина, шкафчик в ванной с зеркалом, душевая кабина и другое.

Хорошо развита вся инфраструктура и транспортная сеть. Рядом детские сады, школы, множество магазинов, банк, аптека, кафе, спортцентры, больницы, поликлиника. До станции метро «Институт Культуры» и ж/д вокзала можно добраться без пересадок.

Цена: $ 86 000.

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