Проблемная валюта: российский рубль валит белорусский 16.01.2022, 13:44

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Это может ускорить рост курса доллара в обменниках страны.

Начало 2022 года выдалось для белорусского рубля неблагоприятным, по большей части по внешним причинам, в том числе геополитическим: на серьезном ухудшении отношений России и Запада российский рубль обвалился – доллар в Москве вскочил на максимум за 8,5 месяцев, что повлияло и на белорусскую валюту. И это при том, что сам доллар на этой неделе заметно ослаб в мире.

Центробанк РФ объявил о периоде скупки долларов и евро с 14 января по 4 февраля, на 36,6 млрд рублей, или почти 500 млн долларов ежедневно. Это Минфин пополняет Фонд национального благосостояния на 589,5 млрд рублей. Закупку валюты и будет осуществлять ЦБ РФ.

И если на 1-й неделе 2022 года сильное падение российского рубля было обусловлено еще и выходными, то есть отсутствием полноценного валютного рынка, то на 2-й неделе – с 10 по 14 января – доллар подскочил в России в самом конце недели почти до 77 рублей и уже объективно. Хотя началась неделя с укрепления рубля.

Правда, ЦБ РФ успел зафиксировать официальный курс «на завтра» 75,7668 руб. за доллар. Но на 16 часов пятницы, 14 января, доллар поднялся в России уже до 76,8 руб. Падение российского рубля происходит, при этом, на фоне резко выросшей с начала года цены на нефть.

Такое поведение российской валюты не могло не сказаться на белорусском рубле: доля российского рубля в трехвалютной корзине Нацбанка – 50% (вторые 50% – у доллара и евро суммарно): рост, падение, и снова рост курса доллара в России отпечатался такой же динамикой курса доллара в Беларуси, пишет Infobank.by.

Однако ориентирование на валютную корзину при курсообразовании позволило избежать еще большего падения белорусского рубля: регулятор всю неделю «жертвовал» курсом российского рубля – то ослабляя его к белорусскому рублю, то укрепляя, то снова ослабляя.

Нацбанк удержал белорусский рубль от сильного падения, ослабив в Беларуси российский рубль – через взаимные кросс-курсы в рамках малоподвижной валютной корзины.

Тем не менее, даже по валютной корзине белорусский рубль по итогам первой половины января 2022 года ослабел, а доллар и, особенно, евро – заметно подорожали:

доллар США – подорожал на 0,77%, а это означает +17,6% годовых,

евро – подорожал на 2,15%, что соответствует +49,0% годовых,

российский рубль – подешевел на 1,10%. Это – +25,1% годовых,

валютная корзина – подорожала на 0,10%, или +2,3% годовых.

Падение курса доллара при росте курса евро в Беларуси по итогам 2-й недели торгов – результат ослабления самого доллара в мире и, зеркально, укрепления к нему евро. Нефть при этом вторую неделю дорожает.

2-я неделя 2022 года выдалась для валютного рынка Беларуси намного более спокойной, чем 1-я неделя: на первой был резкий скачок курсов доллара и евро, и сильное падение российского рубля, с заметным удорожанием валютной корзины, а на второй – все проценты изменения по итогам недели намного меньше.

Итак, падающий российский рубль тянет за собой вниз рубль белорусский. Но Нацбанк РБ опускает курс российского рубля, не давая доллару более сильно подорожать в Беларуси. Тем не менее, удешевления российского рубля к белорусскому имеет предел, связанный с экономической целесообразностью.

Это означает, что при еще большем падении рубля к доллару в России, с определенного момента российский рубль в Беларуси перестанет дешеветь, что означает резкий рост курса доллара к белорусскому рублю в таком случае.

Если российский рубль на следующей неделе закрепится на отметке 77 руб. за доллар, то в Беларуси вряд ли опустят российскую валюту больше, чем это уже делали в начале 2022 года. А это значит – рост курса доллара в Беларуси до 2,6 руб., как это было на прошлой неделе. Если же российский рубль останется на уровне 75-76 руб. за доллар – сильного роста курса доллара в Беларуси на следующей неделе не предвидится. Но и укрепления белорусского рубля, как это было больше половины прошлого года, вряд ли можно ожидать: внутренние факторы в Беларуси сейчас не способствуют курсовому позитиву.

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