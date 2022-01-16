Twitter заблокировал аккаунт правителя Ирана за анимационный ролик с Трампом 1 16.01.2022, 14:06

Действие указанной учетной записи Али Хаменеи приостановлено навсегда.

Социальная сеть Twitter заблокировала один из аккаунтов духовного лидера и руководителя Ирана Али Хаменеи. Об этом в субботу, 15 января, сообщил представитель корпорации Twitter Inc, передает dw.com.

"Действие указанной учетной записи приостановлено навсегда за нарушение нашей политики уклонения от запретов", - указали в компании.

Действие аккаунта приостановили после размещения анимированного видео

Речь идет об аккаунте @KhameneiSite. На этой неделе там было размещено анимированное видео с изображением беспилотного летательного аппарата (БПЛА), нацеленного на фигуру, внешне похожую на экс-президента США Дональда Трампа. В тестовом сопровождении к видео говорилось о командующем спецподразделением "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касеме Сулеймани, убитом в Ираке два года назад в результате американского ракетного удара. Ролик под названием "Месть определенно настанет" был также размещен на официальном сайте Хаменеи.

Основные аккаунты аятоллы в Twitter на других языках остаются активными. В 2021 году действие другой учетной записи верховного руководителя было приостановлено из-за сообщения, в котором также говорилось о мести Трампу.

Убийство иранского генерала Сулеймани

В начале января 2020 года стало известно о гибели в Багдаде Касема Сулеймани и заместителя главы проиранского шиитского вооруженного формирования "Аль-Хашд аш-Шаби" Абу Махди аль-Мухандиса в результате спецоперации США, которая была проведена американскими военными по указанию занимавшего на тот момент пост президента США Дональда Трампа. В ответ на эту операцию в ночь на 8 января 2020 года военнослужащие иранского КСИР нанесли удар баллистическими ракетами по авиабазе Айн-аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где были размещены американские войска.

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