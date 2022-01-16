Ученые нашли птицу с самой древней песней 2 16.01.2022, 15:04

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Мелодия не менялись почти миллион лет.

Солнечные птицы семейства Nectariniidae — это красочные крошечные птицы, питающиеся нектаром, которые напоминают колибри и распространены в Африке и Азии, пишет kontrakty.ua.

Это "маленькие драгоценности, которые появляются перед вами" — сказал в своем заявлении старший автор Раури Боуи, профессор интегративной биологии Калифорнийского университета в Беркли и куратор школьного Музея зоологии позвоночных.

Восточная двушейная солнечная птица (Cinnyris mediocris), также известная как "солнечная птица небесного острова", обитает на вершинах высоких гор в Восточной Африке от Мозамбика до Кении.

Эти высокие пики изолировали различные популяции или родословные этого вида друг от друга на протяжении от десятков тысяч до миллионов лет. Но, несмотря на то, что они вообще не взаимодействуют, многие популяции солнечных птиц небесного острова неотличимы друг от друга.

Боуи и его команда задались вопросом, оставались ли песни птиц неизменными на протяжении веков. Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи посетили 15 отдельных небесных островов в Восточной Африке в период с 2007 по 2011 год и записали песни 123 отдельных птиц из шести разных линий нектарниц. Затем они разработали статистический метод для анализа эволюции песен солнечных птиц.

Оказывается, действительно, некоторые из этих изолированных популяций до сих пор поют одни и те же песни. Это говорит о том, что эти песни не сильно изменились за тысячи лет, в течение которых эти линии были разделены.

Исследователи также обнаружили, анализируя генетические различия между популяциями, что две популяции видов, которые были разделены дольше всего, имели почти идентичные песни, тогда как две другие популяции, которые были разделены на более короткое время, имели очень разные песни.

Выводы группы были неожиданными, поскольку биологи обычно ожидают, что пение птиц эволюционирует и меняется со временем в разных популяциях. По словам Боуи, идея о том, что песни птиц быстро развиваются, вероятно, возникла при изучении птиц в Северном полушарии, где условия окружающей среды менялись несколько раз за десятки тысяч лет.

Считается, что птицы Северного полушария развили новые цвета, песни и поведение, чтобы лучше адаптироваться к новым условиям, таким как наличие или отсутствие ледников. Но горы Восточной Африки претерпели очень мало геологических изменений, что позволяет предположить, что у нектарниц не было причин для развития другого оперения или песен.

Исследователи пришли к выводу, что птицы и их песни могут оставаться неизменными в течение миллионов лет, пока изменения окружающей среды не заставят их развиваться быстро или импульсивно, согласно заявлению и сопроводительному видео. "Если вы изолируете людей, их диалекты довольно часто меняются; через некоторое время вы можете сказать, откуда кто-то родом. И песни интерпретируются таким же образом", — сказал Боуи.

"Наша работа показывает, что это не обязательно относится к птицам. Даже черты, которые должны быть очень лабильными, такие как песня или оперение, могут иметь длительные периоды застоя".

Сейчас ученые продолжают свои исследования в Восточной Африке, чтобы выяснить, почему у одних птиц появляются новые песни, а у других нет.

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