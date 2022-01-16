Шоу только начинается: что будет делать Кремль после провала переговоров с Западом 5 16.01.2022, 15:26

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«Ялты 2.0» Путин добиться не смог.

После новогодних праздников мир целую неделю ждал, о чем же США, НАТО и Евросоюз договорятся с Россией. Недвусмысленно намекая на вероятное вторжение в Украину, Кремль выдвинул Западу ультиматум о нерасширении НАТО на Восток. Прошло три раунда переговоров в формате США-Россия, НАТО-Россия и ОБСЕ-Россия. „Апостроф" разбирался, к чему в результате пришли стороны, и как это отразится на Украине.

Ни шага назад, ни шага вперед

Переговоры Запада с Россией показали, что США и их союзники готовы стоять на принципах, которые они задекларировали ранее. Это касается вопросов безопасности и сохранения политики открытых дверей для Украины и Грузии. Желание России юридически оформить нерасширение НАТО на Восток, которое сопровождалось игрой мускулами, закончилось фиаско, говорит "Апострофу" главный консультант Национального института стратегических исследований Николай Белесков.

"Стороны обсудили вопросы мер доверия, ракетного вооружения, но обсуждать принципы функционирования европейской безопасности и НАТО, США отказались. Это был показательный жест. То есть, Запад четко переводит всю ответственность за дальнейшее развитие событий на Российскую Федерацию, которая раньше как раз пыталась переложить ответственность на Запад. Поскольку на кону вопрос масштабной эскалации, то, по мнению Запада, напоминания о цене агрессии и четкой ответственности России могут подтолкнуть Москву к деэскалации", - считает Белесков.

При этом директор Центра международных исследований Владимир Дубовик обращает внимание на то, что сближения позиций сторон на переговорах не произошло.

"Формально сближения, каких-то уступок ни с одной стороны, ни с другой – нет, особенно по принципиальным для Москвы вопросам", - говорит эксперт.

По мнению Дубовика, исходя из развития ситуации можно надеяться, что в Москве прислушаются к довольно интересным предложениям по размещению ракет, учениям НАТО в Восточной Европе и по некоторым другим вопросам, которые озвучила заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. Речь идет, в частности, и о ее намеках относительно возможности проведения переговоров с РФ об уступках со стороны США, касающихся вывода некоторых ракетных систем из Европы.

"В Москве могут посчитать достаточными в данной ситуации предложения, озвученные Шерман. Ну а если нет, и Россия продолжит настаивать, что ее предложения должны быть полностью приняты пакетом, чего не будет - ситуация возвращается на круги своя", - объяснил Дубовик.

Как считает эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко, стороны могут договориться о чем-то таком, что может быть обоюдовыгодно. В то, что все вопросы могут быть урегулированы, эксперт не верит.

"Это явно не будут вопросы расширения НАТО, сфер влияния, или чего-то похожего. Поэтому я думаю, что больших изменений не произойдет. То, что перед этим было, это больше похоже на подготовку к переговорам. Поднятие темы членства в НАТО Швеции с Финляндией, и угрозы со стороны России - все это было просто попыткой сторон усилить свои позиции", - считает Капитоненко.

Чего ждать Украине

Если говорить о результатах переговоров, которые непосредственно касаются Украины, пока создается впечатление, что по большому счету сохраняется статус-кво. Мы остаемся в подвешенном состоянии, хотя напряжение возрастает.

"Вся открытая деятельность России по переброске техники целыми эшелонами, постоянные учения вблизи границы по-прежнему вызывают ощущение, что нагнетается обстановка. Опять же, для чего это делается? Одни говорят, что для подготовки каких-то действий военно-технического характера. Другие отмечают, что цель этих маневров - это все-таки для давления на Киев, Вашингтон и Брюссель. Прошедшие на этой неделе переговоры, к сожалению, не внесли окончательной ясности в этот вопрос, и в ближайшем будущем ситуация вряд ли радикально изменится", – отметил Владимир Дубовик.

Вместе с тем, несмотря на тот факт, что на переговорах США и РФ речь шла и об Украине, основной разговор идет не о ней, поэтому результаты переговоров не особо повлияют на нас. Для Киева тревожным звонком является то, что Москва посредством запугивания и давления заставила Запад говорить о том, что ей нужно.

"Разговор идет о новых правилах игры в Европе, поэтому у нас мало что изменится, чем бы переговоры не закончились. А в целом мне кажется, что для россиян успех - то, что эти переговоры вообще состоялись, и что они заставили Запад говорить о нужных им вопросах. Но никаких уступок россияне не получат, и если они хотели что-то похожее на "Ялту-2", то они, естественно, не могут на это рассчитывать, потому что сегодняшняя Россия — это не Советский Союз в 1945 году. То есть, диалог будет продолжаться, но пока что это разговор ради разговора" - считает эксперт Николай Капитоненко.

По сути, пик кризиса, в котором мы находимся, не пройден, и нет никаких гарантий, что Россия выберет вариант деэскалации.

"Главным индикатором того, что мы прошли кризис будет то, что Россия начнет отводить войска от границы, которые были стянуты туда недавно, а не введет их. И, к сожалению, стопроцентной гарантии, что Россия выберет деэскалацию, а не эскалацию – нет. Поэтому определенные риски сохраняются, но в совокупности четкая позиция Запада, перевод ответственности за эскалацию на Россию и постоянное напоминание о цене и негативных последствиях от расширения масштабов агрессии против Украины должны стимулировать Россию пойти по пути, который отвечает национальным интересам Украины", – резюмировал Николай Белесков.

В России тем временем даже относительно умеренные эксперты продолжают сыпать угрозами и намеками на то, что переговоры между Кремлем и коллективным Западом только начинаются.

"Разговор не завершился скандалом и окончательным разрывом, но не позволяет сейчас рассчитывать на дипломатическое решение продолжающегося кризиса европейской безопасности. Отсутствие дипломатического решения, однако, логически ведет к дальнейшему обострению этого кризиса с выходом из него уже на силовой основе", - считает директор московского Центра Карнеги Дмитрий Тренин.

Как бы там ни было, но в то, что Путин готов развязать полномасштабную войну и попытаться выбить у Запада уступки силой, верится с трудом. Зато диверсии гибридного характера, в том числе "минирование" школ и атаки хакеров, похоже, скоро станут для нас обыденностью...

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