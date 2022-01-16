Что на самом деле происходит на фермах в регионах? 3 16.01.2022, 15:39

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Жители деревни Ананчицы решили открыть правду.

Жители деревни Ананчицы (Солигорский район), работающие в СПК «Белслуч», рассказали пропагандистам с СТК (Солигорский телевизионный канал) о падеже скота и самодуре директоре, который постоянно бичует своих крепостных. К рассказу прикрепили снимки доведённых до разрухи ферм и замученных животных, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

Каково было удивление сельчан, когда они увидели репортаж в стиле — жить стало лучше, жить стало веселее. Пропагандисты умышленно сняли репортаж на образцово-показательной ферме в деревне Долгое, а люди рассказали о том, что происходит в деревне Ананчицы.

Поговаривают, что у местного «крепкого хозяйственника» Сикорского хорошие связи.

Посмотрите видео и сравните с фото. Ярчайшая иллюстрация кривозеркальной Беларуси.

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