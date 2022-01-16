Археологи в восторге от уникальной находки - может переписать историю Лондона 16.01.2022, 16:00

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Обнаружена одна из самых первых британских монет.

Археологи обнаружили одну из самых первых британских монет в остатках поселения эпохи железного века (800 г. до н.э. – 43 год н.э.). Об этом рассказывает "Апостроф" со ссылкой на издание Express.

Лондон, как правило, считается римским городом, поскольку ни одного значительного доримского поселения близ центра города никогда не было обнаружено.

"Река Темза всегда выбрасывала многое того периода. Но никто на самом деле не знал, где живут люди, которые клали туда эти вещи", - говорит Джек Рассел - археолог проекта London Super Sewer в недавнем документальном фильме BBC "Digging for Britain".

В викторианские времена из русла реки были выкопаны два боевых щита и шлем времен железного века, и с тех пор было найдено только несколько других вещей.

Раскопки в Barn Elms, так назвали поселения, впервые начавшиеся в 2019 году, обнаружили первые признаки жилья — круглый дом. Профессор Элис Робертс, ведущая документального фильма, сообщила, что последующие выводы свидетельствуют о «мирном сообществе с процветающей индустрией обработки железа».

На монетах, найденных в Barn Elms, все еще были вкладки производителя, которые обычно были бы удалены, а это значит, что там мог быть монетный двор эпохи железного века.

Профессор Робертс сказала, что дизайн монет позволяет предположить, что они были сделаны для племени Кантиаци — кельтов железного века, живших в Британии до римского завоевания. Они жили в районе, где теперь есть Кент, и использовали Кентербери как свою столицу. Известно, что Кантиацы были одни из первых, использовали монеты в Британии и торговали с другими европейцами.

"Это наполняет предысторию Лондона. Почти переписываю, если хотите, эту идею о том, что в Лондоне ничего не происходило до римлян. Это место расширяет наше представление о железном возрасте", - отмечает мистер Керноу.

Адам Саттон, специалист по железному веку с этого места, дополнительно исследовал монеты. Он подтвердил, что это действительно одна из первых монет, изготовленных в Британии.

"Существует много дискуссий о том, какую роль играли монеты в обществе эпохи железного возраста и была ли у них монетизированная экономика, но вполне возможно, что тот факт, что мы имеем здесь доказательства производства, означает, что люди должны были прийти и обменять объекты. те, которые они хотели купить, на фактически деньги", - делится размышлениями Адам.

"Также потенциально есть ритуальный аспект. Река очень близко, и мы знаем, что люди любили бросать туда металлические предметы как ритуал", - добавляет Саттон.

Другие находки внутри дома и вокруг дома свидетельствуют о приготовлении пищи и изготовлении железа.

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