Что ждет работающих в России белорусских дальнобойщиков? 16.01.2022, 16:05

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Власти РФ решили ударить по дальнобойщикам.

Российские власти готовятся снова увеличить сборы с водителей дальнобойщиков в рамках действующей шесть лет системы «Платон», пишет finanz.ru.

С 1 февраля тарифы для грузовиков массой больше 12 тонн за проезд по федеральным автотрассам вырастут на 20 копеек за километр.

Вместо текущих 2,34 рубля перевозчикам придется платить 2,54 рубля. Индексация вдвое превысит план, озвученный Росавтодором в июле (10 копеек за киломерт).

Решение поднять тариф больше изначального прогноза связано с ускорением инфляции: фактический размер платы рассчитывается ежегодно в период с 10 по 20 января с учетом данных Росстата об индексе потребительских цен за предыдущий год, пояснил Росавтодор.

Система «Платон» была запущена в России 15 ноября 2015 года и с самого начала вызвала недовольство бизнеса и водителей, которые устраивали забастовки и требовали отставки правительства.

Сейчас в системе зарегистрировано выше 1,5 миллион фур и почти 700 тысяч перевозчиков, как российских, так и иностранных. За 6 лет работы «Платон» собрал в бюджет около 160 млрд рублей, которые должны направляться в федеральный фонд, а оттуда - на ремонт дорог.

Часть доходов забирает себе оператор «Платона» - компания «РТ-Инвест Транспортные системы», среди владельцев которой Игорь Ротенберг, сын близкого Владимиру Путину миллиардера Аркадия Ротенберга. По концессионному соглашению, за свои услуги оператор системы ежегодно получает 10,6 млрд рублей.

В конце октября 2021 году власти начали обсуждать расширение действия «Платона» на региональные трассы. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на заседании Госсовета сообщил, что такая просьба поступила от ряда субъектов РФ.

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