Спецслужбы Польши: На границе продолжается гибридная операция белорусского режима 1 16.01.2022, 16:27

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Белорусские спецслужюы совместно с мигрантами продолжают атаковать польских пограничников.

Режимы Путина и Лукашенко продолжают осуществление гибридной операции с использованием нелегального миграционного маршрута через Беларусь для дестабилизации ситуации в Польше, заявил polskieradio.pl пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын. Он отметил, что спецслужбы Беларуси совместно с мигрантами продолжают атаковать польских пограничников. «Эти действия являются частью агрессивной политики Кремля в отношении НАТО. Вражеская операция будет продолжена», — считает Жарын.

В январе отмечено уже более 500 попыток нелегального пересечения границы Беларуси и Польши. В прошлом году Пограничная служба РП зафиксировала 39,7 тыс. попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы. С 1 декабря 2021 года по 1 марта 2022 года действует запрет на нахождение на польском участке границы с Беларусью. Этот участок охватывает 115 населенных пунктов Подляского воеводства и 68 — Люблинского воеводства.

Вечером 15 января недалеко от Мельника около 20:00 белорусские пограничники начали забрасывать польские патрули камнями и ветками деревьев. Ок. 22:30 с белорусской стороны много раз стреляли из ракет в сторону Польши. 18 граждан Ирака, Египта и Сирии вырвали металлические столбы, с помощью которых могли атаковать польские патрули. Эта группа пересекла линию границы, но все они были остановлены и возвращены на линию границы, сообщила пресс-секретарь Погранслужбы РП Анна Михальская. Она сообщила также о нескольких случаях разрушения ограждения на границе белорусскими пограничниками: в Августовском, Сокольского повятах и Мельнике.

Полиция в Подляском воеводстве задержала поляка, перевозящего в автомобиле двух граждан Индии. С начала миграционного кризиса в Подляском воеводстве задержано 347 человек, подозреваемых в перевозке мигрантов.

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