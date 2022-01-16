«Белавиа» возобновила полеты в Алматы
- 16.01.2022, 16:52
Авиарейсы были приостановлены 5 января.
Через полторы недели белорусский авиаперевозчик «Белавиа» возобновил полеты в Алматы. Соответствующее расписание прилетов и вылетов самолетов появилось на электронном табло минского аэропорта, передает «Белсат».
Авиарейсы из международного аэропорта Казахстана в Беларусь были приостановлены 5 января из-за протестов и захвата аэропорта в Алматы.
С 7 января «Белавиа» возобновила рейсы в казахский Нур-Султан.