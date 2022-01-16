«Белавиа» возобновила полеты в Алматы 16.01.2022, 16:52

Авиарейсы были приостановлены 5 января.

Через полторы недели белорусский авиаперевозчик «Белавиа» возобновил полеты в Алматы. Соответствующее расписание прилетов и вылетов самолетов появилось на электронном табло минского аэропорта, передает «Белсат».

Авиарейсы из международного аэропорта Казахстана в Беларусь были приостановлены 5 января из-за протестов и захвата аэропорта в Алматы.

С 7 января «Белавиа» возобновила рейсы в казахский Нур-Султан.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».