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«Белавиа» возобновила полеты в Алматы

  • 16.01.2022, 16:52
«Белавиа» возобновила полеты в Алматы

Авиарейсы были приостановлены 5 января.

Через полторы недели белорусский авиаперевозчик «Белавиа» возобновил полеты в Алматы. Соответствующее расписание прилетов и вылетов самолетов появилось на электронном табло минского аэропорта, передает «Белсат».

Авиарейсы из международного аэропорта Казахстана в Беларусь были приостановлены 5 января из-за протестов и захвата аэропорта в Алматы.

С 7 января «Белавиа» возобновила рейсы в казахский Нур-Султан.

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