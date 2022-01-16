Что можно было купить на миллион белорусских рублей 10 лет назад и чего стоят 100 рублей сейчас 11 16.01.2022, 17:24

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В 2012 году один миллион рублей – это были большие деньги.

Белорусы уже давно перестали быть миллионерами, но память о ценниках с тремя-пятью нулями на товары в магазинах у многих еще свежа. Intex-press.by решил вспомнить, сколько стоили продукты и непродовольственные товары в барановичских магазинах десять лет назад, и подсчитал, как за это время изменилась покупательная способность белорусских денег.

В 2012 году один миллион рублей – это были большие деньги. Фактически, половина тогдашней средней зарплаты (в ноябре 2011 года, к примеру, средний начисленный заработок в нашем городе составлял 2,2 миллиона рублей).

Соответственно, и купить за миллион можно было много чего. К примеру, в январе 2012 года за эти деньги в Барановичах можно было приобрести кухонный комбайн известного бренда и бюджетный пылесос. Ну или, к примеру, лобзик популярной импортной фирмы и все тот же пылесос.

Что уж говорить о продуктах питания. На миллион можно было купить почти 700 кг картошки, или почти 170 литров молока, или 70 кг бананов.

В пересчете на валюту один миллион белорусских рублей в январе 2012 года равнялся примерно 120 долларам США.

1 июля 2016 года, как все хорошо помнят, белорусы перестали быть миллионерами, а в результате проведенной деноминации один миллион превратился в 100 рублей.

Что же сегодня можно купить на эту сумму?

В пересчете на доллары 100 белорусских рублей проигрывают миллиону десятилетней давности: сегодня это примерно 40 долларов, то есть втрое меньше.

Теперь перейдем к покупкам. Удивительно, но спустя десять лет журналистам удалось отыскать в том же магазине в Барановичах ту же модель кухонного комбайна и тот же лобзик, который продавался там десять лет назад. И знаете сколько комбайнов и лобзиков сегодня мы можем купить на 100 рублей? Нисколько! Потому что техника эта как стоила в долларах десять лет назад, так и стоит. В отличие от белорусских денег.

Заметно упала покупательная способность 100 белорусских рублей и в пересчете на продукты питания. Возьмем, к примеру, картошку. Цена на любимый всеми белорусами овощ в белорусских рублях за 10 лет выросла в 10 раз! Следовательно, и купить сегодня на 100 рублей мы можем не сотни килограммов, а десятки.

Литр молока подорожал примерно в три раза, соответственно, и в 100 рублей его помещается уже меньше – около 53 литров вместо 169.

Сколько стоили некоторые товары в барановичских магазинах в январе 2012 года и январе 2022 года и сколько можно было их купить на 1 миллион и 100 рублей соответственно

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