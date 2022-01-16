Четыре сериала января, которые стоит посмотреть 1 16.01.2022, 17:59

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В подборке - сериалы разного жанра.

Vokrug.tv рассказывает о главных западных премьерах месяца.

«Как я встретила вашего папу»

Дата выхода в эфир: 18 января

«Дети, я собираюсь рассказать вам невероятную историю...» — надеемся, что именно так начнется спин-офф одного из самых популярных сериалов 2010-х годов «Как я встретил вашу маму», где многострадальный архитектор из Нью-Йорка Тед Мосби (Джош Рэднор) перевстречался с кучей девушек Большого яблока, прежде чем найти любовь всей своей жизни. Главной же героиней «Как я встретила вашего папу» станет Софи (Хилари Дафф), рассказывающая своему сыну историю о том, как она встретила его отца в эпоху социальных сетей и приложений для знакомств, дарящих иллюзию безграничных возможностей. Действие, как и в оригинальном сериале, будет концентрироваться не только на Софи, но и на ее друзьях, которых сыграют Франсиа Рэйса, Том Эйнсли, Тиен Трэн, Крис Лоуэлл, Сурадж Шарма и Джош Пек.

«Озарк», 4 сезон

Дата выхода в эфир: 21 января

В январе выходит первая часть финального сезона «Озарка» — сериала о том, как финансовый консультант Марти Берд (Джейсон Бейтман) сначала отмывал деньги для мексиканской мафии, а потом справлялся с подставами от партнеров по криминальному бизнесу и пристальным вниманием ФБР.

«Позолоченный век»

Дата выхода в эфир: 24 января

У создателя сериала «Аббатство Даунтон» и сценариста «Госфорд-парка», получившего за него премию «Оскар», Джулиана Феллоуза 2022 год будет весьма насыщенным: у него выходит фильм «Аббатство Даунтон: Новая эра» и свежий исторический телесериал «Позолоченный век». Формально проекты рассказывают о разных эпохах, но хронологически очень близких: в «Аббатстве» действие разворачивается в начале XX века, а в «Позолоченном веке» — в 1880-е. Феллоуз даже намекнул в последнем на камео молодой графини, которую сыграла Мэгги Смит.

События сериала стартуют в 1882 году, в период, когда гражданская война между Севером и Югом окончена, и США вступает в эпоху быстрого роста экономики. В это время в Нью-Йорк к двум своим богатым теткам-традиционалисткам Агнес ван Рин (Кристин Барански) и Аде Брук (Синтия Никсон) приезжает осиротевшая дочь генерала-южанина Мэриан Брук (Луиза Джейкобсон). С собой она берет компаньонку-афроамериканку Пегги Скотт (Дене Бентон), которая мечтает стать писательницей и, кроме того, хранит какую-то важную личную тайну. Девушки оказываются между двумя совершенно разными мирами: миром старой аристократии с жесткими правилами и традициями, уверенной, что власть в городе принадлежит им, и миром вызывающе богатых, энергичных и прогрессивных людей, олицетворямых притягательной парой Джорджа (Морган Спектор) и Берты Рассел (Кэрри Кун).

«Дом с прислугой», 3 сезон

Дата выхода в эфир: 21 января

Сюжет «Дома с прислугой» завязан на семейной паре Шона (Тоби Кеббелл) и Дороти Тернер (Лорен Амброуз), которая потеряла маленького сына Джерико. Чтобы справиться со своей утратой, мать прибегает к заместительной терапии с помощью куклы-реборна. Дороти начинает относиться к ней как к настоящему малышу и нанимает для него юную гувернантку Лиэнн (Нелл Тайгер Фри). Лиэнн, как оказывается впоследствии, притащила в дом Тернеров страшную таинственную силу, благодаря чему кукла загадочным образом оживает, а на героев сваливается множество жутких явлений и тайн.

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