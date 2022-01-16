Когда закон работает для всех 16.01.2022, 18:11

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Не важно какие у тебя заслуги и регалии.

Действующего чемпиона Australian Open Новака Джоковича депортируют из Австралии, пишет телеграм-канал «БОР».

В придачу к этому он должен будет оплатить судебные издержки властей Австралии и покинуть страну в ближайшее время. Кроме того согласно законодательству страны он не сможет обращаться с просьбой о выдаче австралийской визы в течение трех лет.

Джокович прибыл в Мельбурн 5 января и не смог пройти паспортный контроль. Власти Австралии посчитали недостаточным медотвод от вакцинации от коронавируса, который Джокович предоставил для участия в Australian Open. Визу спортсмена аннулировали, а его самого поместили в отель для мигрантов.

Не смотря на неприятную ситуацию для спортсмена и его поклонников, это замечательный пример того, как должен работать закон.

Не важно, кто ты, и не важно, какие у тебя заслуги и регалии. Если ты не соответствуешь законодательным актам страны, должен быть закономерный итог.

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